Самой красивой девушке: поздравления с днем рождения
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Удиви красотку ярким поздравлением
Именинница с самого раннего утра просто купается в поздравлениях с днем рождения и тонет в комплиментах. Необязательно учить стихи и писать поэмы, чтобы порадовать красивую девушку в ее праздник и запомниться своими пожеланиями. Небольшие поздравления своими словами тоже могут тронуть до глубины души, если будут сказаны от чистого сердца.
"Телеграф" составил для вас подборку пожеланий, с которыми не стыдно будет прийти к прекрасной девушке на день рождения.
С днем рождения красивой девушке
Хочу поздравить тебя с днем рождения. Желаю оставаться такой же нежной, доброй, женственной, яркой, задорной, красивой. Пусть рядом с тобой будут только правильные люди. Желаю, чтобы в твоей жизни не было огорчений и она была наполнена яркими событиями! Поздравляю!
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Ты девушка зажигалка, которая своим появлением может превратить любой будний день в праздник. Желаю всегда оставаться самой веселой, милой и превосходной. Красоты тебе, шикарного внешнего вида и внутреннего состояния.
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Как прекрасно, что на земле есть такие милые девушки, как ты. Я хочу, чтобы ты была всегда здорова, богата и весела. Пусть звук моря будит тебя по утрам, а вечером придется ужинать в Париже. Пусть любимый исполняет все твои мечты, а разочарование тебе никогда не придется узнать!
Прекрасной девушке с днем рождения
Тебя можно назвать звездочкой небесной. Тебя можно назвать красавицей шикарной, а еще тебя можно назвать самой обаятельной жительницей этой планеты. Пусть этот статус никогда не теряется и тебе удается быть самой яркой представительной прекрасного пола. С днем рождения, самая красивая девушка!
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Цвети, как самая пышная роза. Будь уникальной и загадочной. Оставайся открытой и нежной. Пусть у тебя будет больше хороших встреч и приятных отношений. Пусть злоба, предательство и ненависть никогда не будут жить в твоем сердце. Поздравляю тебя от души!
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День твоего рождения – день сладости и великолепия! Ты ежедневно волнуешь мое слабое сердце, оно поражено твоей красотой, добротой и чистотой! Ты – богиня, ты вдохновляешь и поднимаешь ввысь! Твои слова имеют живительный бальзам! Ты – королева моего сердца! Будь счастлива!
***
Дорогая моя красивая девочка сегодня хочу я поздравить тебя С днем рождения! Желаю море чудесных и незабываемых моментов! Принимать все жизненные повороты какими бы они ни были. Так как не бывает радости без грез! Будь счастлива! Мечтай несмотря на возраст, мечты сбываются всегда! Благополучия тебе — любимая моя!
Пожелания самой красивой девушке
Поздравляю, красивая!
Веселая и милая!
Пусть будет жизнь
Чудес полна,
И радость ждет
Тебя всегда!
И все что пожелается,
Что хочется самой,
Скорее исполняется,
Счастливою судьбой!
***
От души хочу я пожелать -
Весело жить, не унывать,
Быть всегда самой красивой,
Самой юной и счастливой,
О тебе чтоб говорили,
Вдохновляли и любили,
Чтоб судьба была прекрасна
И в делах всё было классно!
***
С днем рождения, красавица моя!
Хочу поздравить нежно я.
Запомни этот сладкий миг.
Ведь он действительно велик.
Тебе Красавица моя.
Готов, признаться, в любви я.
Ведь всех на свете ты милей.
Прекрасней и нежней.
Будь счастлива со мной всегда!
И помни, я всегда с тобой!
Всегда люблю тебя малыш!
"Телеграф" составил список подарков, которые ни в коем случае нельзя дарить женщинам.