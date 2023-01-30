Самой красивой девушке: поздравления с днем рождения

Удиви красотку ярким поздравлением

Именинница с самого раннего утра просто купается в поздравлениях с днем рождения и тонет в комплиментах. Необязательно учить стихи и писать поэмы, чтобы порадовать красивую девушку в ее праздник и запомниться своими пожеланиями. Небольшие поздравления своими словами тоже могут тронуть до глубины души, если будут сказаны от чистого сердца.

"Телеграф" составил для вас подборку пожеланий, с которыми не стыдно будет прийти к прекрасной девушке на день рождения.

С днем рождения красивой девушке

Хочу поздравить тебя с днем рождения. Желаю оставаться такой же нежной, доброй, женственной, яркой, задорной, красивой. Пусть рядом с тобой будут только правильные люди. Желаю, чтобы в твоей жизни не было огорчений и она была наполнена яркими событиями! Поздравляю!

***

Ты девушка зажигалка, которая своим появлением может превратить любой будний день в праздник. Желаю всегда оставаться самой веселой, милой и превосходной. Красоты тебе, шикарного внешнего вида и внутреннего состояния.

***

Как прекрасно, что на земле есть такие милые девушки, как ты. Я хочу, чтобы ты была всегда здорова, богата и весела. Пусть звук моря будит тебя по утрам, а вечером придется ужинать в Париже. Пусть любимый исполняет все твои мечты, а разочарование тебе никогда не придется узнать!

Прекрасной девушке с днем рождения

Тебя можно назвать звездочкой небесной. Тебя можно назвать красавицей шикарной, а еще тебя можно назвать самой обаятельной жительницей этой планеты. Пусть этот статус никогда не теряется и тебе удается быть самой яркой представительной прекрасного пола. С днем рождения, самая красивая девушка!

***

Цвети, как самая пышная роза. Будь уникальной и загадочной. Оставайся открытой и нежной. Пусть у тебя будет больше хороших встреч и приятных отношений. Пусть злоба, предательство и ненависть никогда не будут жить в твоем сердце. Поздравляю тебя от души!

***

День твоего рождения – день сладости и великолепия! Ты ежедневно волнуешь мое слабое сердце, оно поражено твоей красотой, добротой и чистотой! Ты – богиня, ты вдохновляешь и поднимаешь ввысь! Твои слова имеют живительный бальзам! Ты – королева моего сердца! Будь счастлива!

***

Дорогая моя красивая девочка сегодня хочу я поздравить тебя С днем рождения! Желаю море чудесных и незабываемых моментов! Принимать все жизненные повороты какими бы они ни были. Так как не бывает радости без грез! Будь счастлива! Мечтай несмотря на возраст, мечты сбываются всегда! Благополучия тебе — любимая моя!

Пожелания самой красивой девушке

Поздравляю, красивая!

Веселая и милая!

Пусть будет жизнь

Чудес полна,

И радость ждет

Тебя всегда!

И все что пожелается,

Что хочется самой,

Скорее исполняется,

Счастливою судьбой!

***

От души хочу я пожелать -

Весело жить, не унывать,

Быть всегда самой красивой,

Самой юной и счастливой,

О тебе чтоб говорили,

Вдохновляли и любили,

Чтоб судьба была прекрасна

И в делах всё было классно!

***

С днем рождения, красавица моя!

Хочу поздравить нежно я.

Запомни этот сладкий миг.

Ведь он действительно велик.

Тебе Красавица моя.

Готов, признаться, в любви я.

Ведь всех на свете ты милей.

Прекрасней и нежней.

Будь счастлива со мной всегда!

И помни, я всегда с тобой!

Всегда люблю тебя малыш!

"Телеграф" составил список подарков, которые ни в коем случае нельзя дарить женщинам.