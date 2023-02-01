Найкращі вітання з днем народження дівчині від колективу: у віршах та прозі

Душевні побажання на день народження колегі дівчині

Багато часу людині доводиться проводити на роботі з колегами. Рано чи пізно постає питання — яке підготувати привітання з днем народження дівчині колезі.

Побажання у святковий день можна зробити особисто, або разом з усім колективом. Форма привітання може бути будь-яка — вірші чи проза. Якщо день народження колеги припадає на вихідний, то вітальні слова можна відправити за допомогою месенджера.

Співробітниця явно зрадіє вдалому віршу на її честь, або красиво складеним добрим побажанням у прозі. "Телеграф" зібрав колекцію душевних поздоровлень, якими ви зможете порадувати свою колегу у день народження.

Привітання колезі дівчині з днем народження своїми словами

Дорога колего! З днем народження! Цього дня бажаю підкорити всі вершини та рухатися лише вперед – до успіху! Здійснення всіх бажань, навіть самих божевільних! Відмінного настрою та перманентного відчуття щастя!

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Дорога моя колега, я щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя, яскравих успіхів на роботі та здійснення всіх заповітних мрій! Нехай близькі люди завжди будуть твоїм захистом та опорою! Залишайся такою гарною, доброю та милою і живи, насолоджуючись кожним моментом!

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Чудову дівчину, нашу колегу ми раді привітати з днем народження! Нехай тебе супроводжує удача! Нехай твоє життя буде довгим і красивим! Нехай буде радісним твій погляд! Будь щасливою і нехай збуваються всі мрії!

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З тобою легко трудиться, легко відпочивати. У твій день народження дозволь побажати тобі всього, чого хочеш: удачі, любові, щастя, краси. Нехай тебе накриє хвиля везіння! Чого не забажаєш — нехай збудеться сповна.

Побажання з днем народження колезі дівчині у віршах

Бажаєм щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті Вам згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі – успіхів, везіння,

У справах – вічного горіння!

Від душі любові вам бажаєм

І хай Вам Господь Бог допомагає.

***

Моя колега дорога!

Дозвольте так Вас називати.

Вас з днем народження вітаю!

Хочу вам щастя побажати.

І задоволення життям

І задоволення роботою мати,

Бажаю вам успішно працювати

І про себе не забувати.

***

Хочемо від фірми привітати,

Щастя і здоров’я побажаємо,

Зайвого не будемо питати,

Але на чарчинку завітаємо.

Ввечері після роботи

Привітаєм зі святом твоїм,

Щоб всі скінчилися турботи,

З однієї ми наллємо всім!

З днем народження дівчині від колективу

Привітання від нас – це раз!

Надсилаємо ми добрі слова – це два!

Бути весь час попереду – це три!

Жити з усіма у дружбі, мирі – це, здається, чотири!

Ніколи не сумувати — це п’ять!

Примножити все, що є — це шість!

І ще тобі на додачу — щастя, радості, удачі!

***

Скільки років ми працюємо разом! Скільки днів народження минуло! Для тебе завжди основною була справа. І тому тобі завжди супроводжує успіх. За всю тобою виконану роботу та за всі досягнення вдячний весь колектив. Ми бажаємо тобі всього найкращого у найщасливішій долі!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував гарні привітання для жінки-начальниці.