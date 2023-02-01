Лучшие поздравления с днем рождения девушке от коллектива: в стихах и прозе

Душевные пожелания на день рождения девушке коллеге

Большую часть жизни человеку доводится проводить на работе с коллегами. Рано или поздно возникает вопрос — какое подготовить поздравление с днем рождения девушке коллеге.

Пожелания в праздничный день можно преподнести лично, либо вместе со всем коллективом. Форма поздравления может быть любая — стихи или же проза. Если день рождения коллеги приходится на выходной, то поздравительные слова вполне можно отправить с помощью мессенджера.

Сотрудница явно обрадуется удачному стихотворению в ее честь, либо же красиво сложенным добрым пожеланиям в прозе. "Телеграф" собрал коллекцию душевных поздравлений, которыми вы сможете порадовать свою коллегу в день рождения.

Поздравление коллеге девушке с днем рождения своими словами

Дорогая коллега! С днем рождения! В этот день желаю покорить все вершины и двигаться только вперед — к успеху! Исполнения абсолютно всех желаний, даже самых сумасшедших! Отличного настроения и перманентного ощущения счастья!

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Дорогая моя коллега, я искренне желаю тебе настоящего женского счастья, ярких успехов на работе и осуществления всех заветных мечтаний! Пусть близкие люди всегда будут твоей защитой и опорой! Оставайся такой красивой, доброй и милой и живи, наслаждаясь каждым моментом!

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Замечательную девушку, коллегу нашу мы рады поздравить с днем рождения! Пусть тебе сопутствует фортуна! Пусть твоя жизнь будет долгой и красивой! Пусть будет радостным твой взгляд! Будь счастлива и пусть сбываются все мечты!

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С тобой легко трудится, легко отдыхать. В твой день рождения разреши пожелать тебе всего, чего сама хочешь: удачи, любви, счастья, красоты. Пусть тебя накроет волна везения! Чего не пожелаешь — пусть сбудется сполна.

Пожелания с днем рождения коллеге девушке в стихах

Нашей сотруднице обаятельной,

Очень привлекательной,

И самой работящей,

Сложа руки не сидящей,

Дарим наши поздравления

В распрекрасный день рождения!

Желаем счастья, вдохновения,

В кругу семьи — тепла и доброты.

Среди друзей — любви и уважения,

И в жизни — сбывшейся мечты,

И с ней, конечно же, успеха,

Побольше радостей и смеха,

Дорогу жизни веселей -

И множество побед на ней!

***

Есть в отделе нашем девушка одна,

Внешностью приятна и душой добра.

Всегда она поможет, мелочи простит,

Ну а если надо — приятно удивит!

С Днем рождения я тебя поздравляю,

Оптимизма и терпенья от души желаю.

Счастья бесконечного, успеха и добра,

Ну а главное — здоровья и семейного тепла!

***

Желаем оставаться красивой

Счастливой, стройной много лет

И улыбаться всем на диво

Среди отчетов, планов, смет,

И слышать каждый день от мужа

Любви и нежности слова,

Чтоб счастье грело даже в стужу

И от него чтоб закружилась голова!

С днем рождения девушке от коллектива

Поздравления от нас — это раз!

Шлем мы добрые слова — это два!

Быть всё время впереди — это три!

Жить со всеми в дружбе, мире — это, кажется, четыре!

Никогда не унывать — это пять!

Преумножить всё что есть — это шесть!

И еще тебе в придачу — счастья, радости, удачи!

***

Сколько лет мы уже работаем вместе! Сколько дней рождения прошло! Для тебя всегда основным было дело. И поэтому тебе всегда сопутствует успех. За всю тобой проделанную работу и за все достижения благодарен весь коллектив. Мы желаем тебе всего наилучшего в самой счастливой судьбе!

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления для женщины-начальницы.