Лучшие поздравления с днем рождения девушке от коллектива: в стихах и прозе
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Душевные пожелания на день рождения девушке коллеге
Большую часть жизни человеку доводится проводить на работе с коллегами. Рано или поздно возникает вопрос — какое подготовить поздравление с днем рождения девушке коллеге.
Пожелания в праздничный день можно преподнести лично, либо вместе со всем коллективом. Форма поздравления может быть любая — стихи или же проза. Если день рождения коллеги приходится на выходной, то поздравительные слова вполне можно отправить с помощью мессенджера.
Сотрудница явно обрадуется удачному стихотворению в ее честь, либо же красиво сложенным добрым пожеланиям в прозе. "Телеграф" собрал коллекцию душевных поздравлений, которыми вы сможете порадовать свою коллегу в день рождения.
Поздравление коллеге девушке с днем рождения своими словами
Дорогая коллега! С днем рождения! В этот день желаю покорить все вершины и двигаться только вперед — к успеху! Исполнения абсолютно всех желаний, даже самых сумасшедших! Отличного настроения и перманентного ощущения счастья!
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Дорогая моя коллега, я искренне желаю тебе настоящего женского счастья, ярких успехов на работе и осуществления всех заветных мечтаний! Пусть близкие люди всегда будут твоей защитой и опорой! Оставайся такой красивой, доброй и милой и живи, наслаждаясь каждым моментом!
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Замечательную девушку, коллегу нашу мы рады поздравить с днем рождения! Пусть тебе сопутствует фортуна! Пусть твоя жизнь будет долгой и красивой! Пусть будет радостным твой взгляд! Будь счастлива и пусть сбываются все мечты!
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С тобой легко трудится, легко отдыхать. В твой день рождения разреши пожелать тебе всего, чего сама хочешь: удачи, любви, счастья, красоты. Пусть тебя накроет волна везения! Чего не пожелаешь — пусть сбудется сполна.
Пожелания с днем рождения коллеге девушке в стихах
Нашей сотруднице обаятельной,
Очень привлекательной,
И самой работящей,
Сложа руки не сидящей,
Дарим наши поздравления
В распрекрасный день рождения!
Желаем счастья, вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты.
Среди друзей — любви и уважения,
И в жизни — сбывшейся мечты,
И с ней, конечно же, успеха,
Побольше радостей и смеха,
Дорогу жизни веселей -
И множество побед на ней!
***
Есть в отделе нашем девушка одна,
Внешностью приятна и душой добра.
Всегда она поможет, мелочи простит,
Ну а если надо — приятно удивит!
С Днем рождения я тебя поздравляю,
Оптимизма и терпенья от души желаю.
Счастья бесконечного, успеха и добра,
Ну а главное — здоровья и семейного тепла!
***
Желаем оставаться красивой
Счастливой, стройной много лет
И улыбаться всем на диво
Среди отчетов, планов, смет,
И слышать каждый день от мужа
Любви и нежности слова,
Чтоб счастье грело даже в стужу
И от него чтоб закружилась голова!
С днем рождения девушке от коллектива
Поздравления от нас — это раз!
Шлем мы добрые слова — это два!
Быть всё время впереди — это три!
Жить со всеми в дружбе, мире — это, кажется, четыре!
Никогда не унывать — это пять!
Преумножить всё что есть — это шесть!
И еще тебе в придачу — счастья, радости, удачи!
***
Сколько лет мы уже работаем вместе! Сколько дней рождения прошло! Для тебя всегда основным было дело. И поэтому тебе всегда сопутствует успех. За всю тобой проделанную работу и за все достижения благодарен весь коллектив. Мы желаем тебе всего наилучшего в самой счастливой судьбе!
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления для женщины-начальницы.