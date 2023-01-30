Выберут деньги, а не любовь: астрологи назвали самые меркантильные знаки Зодиака

Эти представители зодиакального круга смотрят прежде всего в кошелек, а только тогда — на лицо человека

Астрологи уже давно раскрыли тайну, что о лучших и худших сторонах человека можно узнать по его знаку Зодиака. Они уверяют, что на те или иные черты характера влияет не только окружение, в котором растет и живет человек, но и то, в какой день он родился.

Ввиду этого, недавно астроэксперты назвали представителей зодиакального круга, которые смотрят на деньги и успех человека, прежде чем задуматься об отношениях с ним. Речь идет о трех знаках Зодиака. Кто это, информирует УНИАН.

Овен

Овны – настоящие идеалисты. Им важно, чтобы их партнер был идеальным во всем. На все попытки донести, что идеальных людей просто не бывает, Овны отвечают скептически. В первую очередь они обращают внимание на социальный статус человека и его изобилие и только оценив все это по достоинству, принимают решение о том, стоит ли идти на свидание.

Лев

Этот знак Зодиака мечтает жить в роскоши и достатке. Его представители и сами делают все необходимое для достижения этой цели и партнера выбирают себе соответствующего. Львы обожают, когда их одаривают дорогостоящими подарками, делают красивые дорогие "комплименты" и возят на отдых в топовые места. И только на втором месте для них чувства.

Стрелец

Стрельцы очень трудолюбивы и экономны. Однако они хотят, чтобы их вторая половинка была им под стать. Именно поэтому, когда они начинают сближаться с каким-то человеком, сначала обязательно узнают об уровне его обеспеченности и достатке, и только если их все устраивает, сходятся.

Ранее мы рассказывали о трех знаках Зодиака, которые считаются наиболее надежными. На этих людей всегда можно положиться в сложной ситуации – они отличные партнеры, работники и друзья. Да и просто хорошие люди.