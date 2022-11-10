Три знака Зодиака закрутят роман с коллегой

Ноябрь точно пройдет романтично для людей приведенных созвездий

В последнем осеннем месяце 2022 года удача улыбнется некоторым знакам Зодиака в любви. Она подарит шанс на начало весьма необычных отношений.

Астрологи рассказали, что у людей, рожденных под созвездиями Козерога, Льва и Скорпиона, начнется служебный роман, пишет belnovosti.

Козероги

Проводя в офисе много времени, Козероги начнут чувствовать себя на работе еще лучше. А все потому, что они узнают много нового и интересного о человеке, с которым вместе трудились над проектами. Служебный роман Козероги будут активно развивать. Что выпало на долю Козерога сегодня, читайте в гороскопе на этот день.

Львы

В ноябре на работе Львов найдется тот, кто станет ухаживать за ними. Представители данного знака не будут сопротивляться такой инициативности коллеги, так как давно не получали комплиментов и заботы любящего человека. В итоге Львы погрузятся с головой в роман. Гороскоп Льва на день читайте на нашем сайте.

Скорпионы

В ноябре Скорпионы будут окружены вниманием и ухаживаниями со стороны противоположного пола. А один из сослуживцев буквально не будет давать прохода. О романе с этим человеком Скорпионы точно не пожалеют в будущем. Как проходит сегодняшний день у Скорпиона, узнайте из его гороскопа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака ноябрь-2022 принесет бурные романтические приключения.