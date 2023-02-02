Как носить леггинсы, чтобы они не добавляли вес: четыре формулы стильного образа (фото)

С леггинсами можно составить оригинальные образы, поиграв с объемами

Несмотря на то, что в моду этой весной входят широченные джинсы, актуальными остаются и леггинсы. Это любимый предмет гардероба многих модниц. Действительно, в них весьма удобно. Главное, уметь вписывать леггинсы в образ так, чтобы он не выглядел устаревшим.

Как рассказывает блог о стиле pumpyourstyle.studio в Инстаграм, создание правильного и актуального образа с леггинсами не всегда простая задача. Свои нюансы есть для девушек с типом фигуры "треугольник". Обтягивая бедра, леггинсы прибавляют несколько сантиметров в объеме.

По словам стилистов, стоит обратить внимание на четыре формулы образов с леггинсами, а именно:

блейзер + леггинсы + худи + кроссовки

блейзер + леггинсы + пуловер + жокейские сапоги

пальто/тренч + леггинсы + худи + кроссовки

блейзер/пуловер + леггинсы + каблуки

В блоге отмечают, что главное правило при создании гармоничного аутфита с леггинсами состоит в следующем: объемный верх, но не объемный низ. То есть для того, чтобы компенсировать не объемное поясное изделие (леггинсы) нужно одевать более объемное плечевое изделие, пояснили стилисты.

Кроме того, девушкам с типом фигуры "треугольник" модные эксперты рекомендуют подбирать плечевое изделие таким образом, чтобы оно заканчивалось на самой широкой части бедра. Такая уловка поможет избежать визуального увеличения бедер.

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