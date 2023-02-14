Красивые поздравления с днем рождения пожилой женщине: трогательные пожелания

Порадуйте пожилую женщину теплыми словами поздравлений

Пожилые женщины часто сентиментальны и очень любят общение. Они уделяют много внимания своим родным и знакомым и ценят, когда им отвечают взаимностью. День рождения — прекрасный способ оказать знак внимания женщине в возрасте и поблагодарить ее за все, что она для вас делает.

Трогательные стихи и красивые пожелания с днем рождения не оставят равнодушной женщину в возрасте. Именно такие поздравление собраны в этой подборке "Телеграфа". Любое из этих вы можете отправить пожилой женщине в день рождения и тем самым порадовать именинницу.

С днем рождения женщине в возрасте

Я пожелаю в день рождения Простых и искренних вещей: Еда пусть будет объедением, А за столом — полно гостей. Пусть за оконцем солнце светит, А грусть растает без следа, Пускай не огорчают дети И навещают Вас всегда. Пускай надежною опорой Вам будет старый верный друг, Пускай в семье исчезнут споры. И неба мирного вокруг.

Пусть никогда Вас годы не пугают, В душе Вам восемнадцать лет. Глаза от счастья пусть сверкают. И крепким будет Ваш иммунитет. Заботой чтоб родные окружали, И часто приходили в гости к Вам. Чтобы пример всегда с Вас внуки брали, И радовались Вашим чтоб звонкам. И в этот славный, светлый день рождения Мы от души хотим Вам пожелать Черпать от жизни мудрость, вдохновение, И где мечтали, непременно побывать.

Вы прожили на свете лет немало, Пред бедами смогли вы устоять, Хоть судьба порой жестокою бывала, Человечность Вы смогли не потерять! За это мы Вас любим, уважаем, И очень сильной Вас всегда считаем, Достойной уваженья, похвалы. Все также Вы красивы и милы! Пусть годы Ваши до ста лет продлятся, Не Вы болезней, а они пусть Вас боятся, Душа и сердце будут молодые, Вас окружают люди дорогие!

С днем рожденья поздравляем! Не взирая на года, Вам от всей души желаем Быть красивой, как всегда. Веселиться, улыбаться, Не скучать и не болеть, Танцевать, любить, смеяться, Путешествовать и петь. Пусть зима сменяет осень, Дует свежий ветерок, Вам желаем оставаться Вечной юной, как цветок.

Трогательное поздравление пожилой женщине с днем рождения

С днем рождения, дорогая, жизнерадостная и всегда молодая наша красавица! Хоть и пролетели годы молодые, умчались без следа, но зато оставили тебе столько приятных воспоминаний, любви, наделили мудростью и бесценными мгновениями жизни. Пусть в доме твоем всегда живут спокойствие и мир, а в душе цветут весенние сады!

От всей души поздравляю Вас с днём рождения. Пусть годы не позволяют утратить обаяния внешности и великолепия души, пусть с каждым днём в Ваши двери стучится добрая надежда и удача, пусть для Вас всегда горит огонёк радости, пусть сердце бодро бьётся в ритме счастья.

Наша молодость – это тот клад, который остается в нашей памяти по истечению многих лет. У нашей именинницы он огромен и богат, полон приятных воспоминаний и трогательных мгновений. Поэтому в день рождения мы желаем ей надежно хранить в памяти все свое богатство, а новые перемены в жизни воспринимать как интересное и увлекательное путешествие.

Я от всей души поздравляю Вас с днём рождения и хочу пожелать никогда не терять своего шарма и, невзирая на возраст, оставаться милой и великолепной женщиной. Пусть судьба дарит много тёплых встреч и счастливых праздников, пусть жизнь течёт спокойной рекой, у берегов добра и блага.

Поздравляю с днём рождения чудесную и добрую, очень красивую и отзывчивую женщину. Пусть судьба излучает яркий свет счастья и любви, пусть жизнь состоит из ярких воспоминаний, весёлых идей и захватывающих историй, пусть любое поле деятельности радует успехом, а близкие люди пусть дарят душевную теплоту и поддержку.

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