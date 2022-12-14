Душевные поздравления с днем рождения бабушке в прозе

Бабушке хочется услышать от внуков добрые слова

Бабушкин день рождения — настоящий большой праздник для всей семьи. Старшую женщину рода в этот день стараются окружить дополнительной заботой и вниманием. По телефону и за праздничным столом звучит множество поздравлений.

Любой бабушке на день рождения будет приятно услышать от внуков добрые пожелания и слова благодарности.

По случаю этого важного праздника можно подготовить стихотворение, но все-таки поздравление бабушке с днем рождения в прозе будет звучать душевнее и возможно даже тронет именинницу до слез. "Телеграф" собрал для вас именно такие пожелания.

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Дорогая наша бабушка, мы все тебя очень уважаем, ценим, любим и поздравляем с днем рождения! Искренне просим, чтобы ты не считала свои года. Потому что мы попросили небеса, чтобы ты жила вечно, это нам так важно. Ты вносишь в нашу жизнь невероятное количество добра и сказки. И мы за это тебе очень благодарны! Желаем тебе титанического здоровья и безлимитной радости!

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Бабуля! Ты самая добрая, мудрая, заботливая и отзывчивая! Где бы ты не была, все вокруг тебя светится! Так пусть же и тебе в жизни будет светло, тепло и радостно! Счастья тебе и многих-многих лет жизни! Поздравляем тебя с днем рождения!

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Бабушка родная, мои поздравления для тебя в такой прекрасный праздник, как твой день рождения. Желаю, чтобы только слезы счастья выступали на глазах от искренних и теплых пожеланий, приветливых взглядов родных и друзей, благодарности, доброты и нежности близких!

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Милая, любимая наша бабушка! Прими от нас самые искренние поздравления с замечательным праздником — твоим днем рождения! Как к лицу тебе твои года! Желаем крепкого здоровья, успехов во всем! Пусть радуют родные и близкие, согревают заботой и вниманием, дарят тепло и улыбки! Пусть внуки, как солнечные лучики освещают твой дом, а твоя любовь придает нам много сил для новых свершений!

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Бабуля! Крепкого здоровья тебе! А еще: не подгорающих котлет; помогающих в огороде внуков; подружку рядом на лавочке, с которой всегда можно поболтать. И чтобы пенсия повышалась не каждый год, а каждый месяц!

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Драгоценная наша бабулечка! Это большое счастье, что ты у нас есть! Мы от всей души желаем тебе в очередной твой день рождения, радовать нас своим примером долгожительства и оставаться такой же мудрой, доброй, умной и красивой. Здоровья тебе, большего внимания от внуков. И помни, что мы очень любим тебя!

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