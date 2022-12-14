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Душевні привітання з днем народження бабусі у прозі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Привітання мають бути від щирого серця
Привітання мають бути від щирого серця. Фото pexels.com

Бабусі хочеться почути від онуків добрі слова

Бабусин день народження — справжнє велике свято для всієї родини. Старшу жінку в цей день намагаються оточити додатковою турботою та увагою. По телефону та за святковим столом звучить безліч привітань.

Будь-якій бабусі на день народження буде приємно почути від онуків добрі побажання та слова подяки.

З нагоди цього важливого свята можна підготувати вірш, але все-таки привітання бабусі з днем народження у прозі звучатиме душевніше і, можливо, навіть зачепить іменинницю до сліз. "Телеграф" зібрав для вас саме такі побажання.

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Дорога наша бабуся, ми всі тебе дуже поважаємо, цінуємо, любимо та вітаємо з днем народження! Щиро просимо, щоб ти не рахувала свої роки. Тому що ми попросили небеса, щоб ти жила вічно, це так важливо. Ти вносиш у наше життя неймовірну кількість добра та казки. І ми за це тобі дуже вдячні! Бажаємо тобі титанічного здоров’я та безлімітної радості!

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Бабуся! Ти найдобріша, мудріша, турботлива і чуйна! Де б ти не була, все довкола тебе світиться! Тож нехай і тобі в житті буде світло, тепло і радісно! Щастя тобі і багатьох років життя! Вітаємо тебе з днем народження!

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Бабуся рідна, мої привітання для тебе у таке прекрасне свято, як твій день народження. Бажаю, щоб тільки сльози щастя виступали на очах від щирих та теплих побажань, привітних поглядів рідних та друзів, подяки, доброти та ніжності близьких!

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Мила, кохана наша бабуся! Візьми від нас найщиріші вітання з чудовим святом — твоїм днем народження! Як личать тобі твої роки! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у всьому! Нехай радують рідні та близькі, зігрівають турботою та увагою, дарують тепло та посмішки! Нехай онуки, як сонячні промінчики висвітлюють твій дім, а твоє кохання надає нам багато сил для нових звершень!

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Бабуся! Міцного здоров’я тобі! А ще: котлет, що не підгорають; онуків, що допомагають у городі; подружку поруч на лавці, з якою завжди можна побалакати. І щоб пенсія підвищувалася не щороку, а щомісяця!

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Дорогоцінна наша бабусю! Ми від щирого серця бажаємо тобі в черговий твій день народження, радувати нас своїм прикладом довгожительства і залишатися такою ж мудрою, доброю, розумною і красивою. Здоров’я тобі, більшої уваги від онуків. І пам’ятай, що ми дуже любимо тебе!

На сайті "Телеграф" ви також можете знайти зворушливі вітання з днем народження молодшої сестри.

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#Бабусі #Поздоровлення #З Днем народження