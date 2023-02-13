Трем знакам Зодиака всегда помогают ангелы-хранители

Они постоянно выходят сухими из воды

Есть такая категория знаков Зодиака, которым не везет чаще, чем остальным. У них постоянно возникают проблемы в любви, они вечно попадают в какие-то неприятности. Однако есть и та категория, которая находится в "белом списке" ангелов.

Астрологи рассказали, что постоянно выходят сухими из воды люди, рожденные под созвездиями Близнецов, Девы и Стрельца. Об этом пишет "Клубер". Они всегда принимают верные решения и живется им намного легче, чем остальным представителям гороскопа.

Близнецы

Близнецам легко живётся. Каждый раз, когда им нужно принять важное решение, им обязательно встречается человек с верной подсказкой. Ангел-хранитель Близнецов всегда на страже, поэтому им то и всегда везет. Каким будет этот день для Близнецов, расскажет гороскоп на сегодня.

Дева

Ангелы-хранители помогают Девам становиться в жизни успешнее и авторитетнее. Конечно, представители данного знака большие трудяги, но если бы ангел не нашептывал им верное решение и не подталкивал к риску в правильный момент, никаких успехов им было бы не видать. Гороскоп для Девы на сегодня читайте на сайте.

Стрелец

Стрельцы родились "в рубашке". Они всегда выходят сухими из воды, какая бы неприятность с ними не случилась. И если со Стрельцами случается неприятная ситуация, то только для того, чтобы закалить характер огненного знака — просто так бы ангел-хранитель не дал их в обиду. Чего ждать сегодня Стрельцу, узнайте в ежедневном гороскопе.

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