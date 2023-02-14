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Красиві привітання з днем народження жінці похилого віку: зворушливі побажання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вітання жінці в літах
Вітання жінці в літах. Фото telegraf.com.ua

Порадуйте жінку похилого віку теплими словами привітань

Літні жінки часто сентиментальні та дуже люблять спілкування. Вони приділяють багато уваги своїм рідним й знайомим та цінують, коли їм відповідають взаємністю. День народження — прекрасний спосіб зробити знак уваги жінці у літах та подякувати їй за все, що вона для вас робить.

Зворушливі вірші та гарні побажання з днем народження не залишать байдужою жінку похилого віку. Саме такі привітання зібрано у цій добірці "Телеграфа". Будь-яке з них ви можете відправити літній жінці в день народження і тим самим порадувати іменинницю.

З днем народження жінці у віці

Жінки приховують свій вік,

Та Вам не треба це робити.

Бо в паспорті Ваш кожен рік

Красою на обличчі світить!

Із днем народження чудовим

Я шлю сьогодні Вам вітання.

Хай кожен день буде казковим,

Усі збуваються бажання.

Щоб Ви сміялись і раділи,

Були здорові й не хворіли,

Коханою були й любили,

Були успішні і щасливі!

Жінки лиш с кожним роком молодіють,

Тож день народження — не привід сумувати.

Дню кожному бажаю я радіти,

Хай буде завжди на душі веселе свято!

Хай завжди будуть поруч найрідніші,

Любові, миру, затишку, тепла, достатку.

Прийміть мої вітання найщиріші,

Бажаю весело сьогодні святкувати!

Вітаємо Вас зі святом!

Бажаєм в народження день

Нехай буде квітів багато

Й пташки Вам співають пісень!

Щоб доля була Ваша світла,

А поруч щоб — люди привітні,

Хай Бог Вам завжди помагає,

Краса з кожним днем розквітає!

Щоб кожний день був неймовірним,

Яскравим, сонячним та мирним.

Щоб радість, усмішки, обійми,

В житті були безперебійно.

Хай сил й наснаги щохвилинно,

Господь дарує безупинно.

І в день народження сьогодні,

Купайтесь в квітах та любові.

Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров’я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

Зворушливе привітання літній жінці з днем народження

  • З днем народження, люба, життєрадісна і завжди молода наша красуне! Хоч і пролетіли роки молоді, помчали без сліду, зате залишили тобі стільки приємних спогадів, любові, наділили мудрістю та неоціненною миттю життя. Нехай у твоєму домі завжди живуть спокій і мир, а в душі цвітуть весняні сади!
  • Від щирого серця вітаю Вас з днем народження. Нехай роки не дозволяють втратити чарівність зовнішності та пишноти душі, нехай з кожним днем у Ваші двері стукає добра надія та удача, нехай для Вас завжди горить вогник радості, нехай серце бадьоро б’ється у ритмі щастя.
  • Наша молодість – це той скарб, який залишається в нашій пам’яті через багато років. У нашої іменинниці він величезний і багатий, сповнений приємних спогадів та зворушливих миттєвостей. Тому в день народження ми бажаємо їй надійно зберігати в пам’яті все своє багатство, а нові зміни в житті сприймати як цікаву та захопливу подорож.
  • Я щиро вітаю Вас з днем народження і хочу побажати ніколи не втрачати свого шарму і, попри вік, залишатися милою і чудовою жінкою. Нехай доля дарує багато теплих зустрічей та щасливих свят, нехай життя тече спокійною річкою, біля берегів добра.
  • Вітаю з днем народження чудову та добру, дуже гарну та чуйну жінку. Нехай доля випромінює яскраве світло щастя та любові, нехай життя складається з яскравих спогадів, веселих ідей та захопливих історій, нехай будь-яке поле діяльності радує успіхом, а близькі люди нехай дарують душевну теплоту та підтримку.

Також "Телеграф" пропонує підібрати гарне привітання з днем народження для бабусі.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження