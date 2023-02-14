Красиві привітання з днем народження жінці похилого віку: зворушливі побажання
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Порадуйте жінку похилого віку теплими словами привітань
Літні жінки часто сентиментальні та дуже люблять спілкування. Вони приділяють багато уваги своїм рідним й знайомим та цінують, коли їм відповідають взаємністю. День народження — прекрасний спосіб зробити знак уваги жінці у літах та подякувати їй за все, що вона для вас робить.
Зворушливі вірші та гарні побажання з днем народження не залишать байдужою жінку похилого віку. Саме такі привітання зібрано у цій добірці "Телеграфа". Будь-яке з них ви можете відправити літній жінці в день народження і тим самим порадувати іменинницю.
З днем народження жінці у віці
Жінки приховують свій вік,
Та Вам не треба це робити.
Бо в паспорті Ваш кожен рік
Красою на обличчі світить!
Із днем народження чудовим
Я шлю сьогодні Вам вітання.
Хай кожен день буде казковим,
Усі збуваються бажання.
Щоб Ви сміялись і раділи,
Були здорові й не хворіли,
Коханою були й любили,
Були успішні і щасливі!
Жінки лиш с кожним роком молодіють,
Тож день народження — не привід сумувати.
Дню кожному бажаю я радіти,
Хай буде завжди на душі веселе свято!
Хай завжди будуть поруч найрідніші,
Любові, миру, затишку, тепла, достатку.
Прийміть мої вітання найщиріші,
Бажаю весело сьогодні святкувати!
Вітаємо Вас зі святом!
Бажаєм в народження день
Нехай буде квітів багато
Й пташки Вам співають пісень!
Щоб доля була Ваша світла,
А поруч щоб — люди привітні,
Хай Бог Вам завжди помагає,
Краса з кожним днем розквітає!
Щоб кожний день був неймовірним,
Яскравим, сонячним та мирним.
Щоб радість, усмішки, обійми,
В житті були безперебійно.
Хай сил й наснаги щохвилинно,
Господь дарує безупинно.
І в день народження сьогодні,
Купайтесь в квітах та любові.
Вітаю щиро вас зі святом!
Бажаю вам добра багато,
Здоров’я гарного, міцного,
І сміху щирого, гучного.
Тепла і злагоди в родині,
Щоб не було для сліз причини,
Щоб друзі щиро посміхались,
Все заплановане вдавалось!
Зворушливе привітання літній жінці з днем народження
- З днем народження, люба, життєрадісна і завжди молода наша красуне! Хоч і пролетіли роки молоді, помчали без сліду, зате залишили тобі стільки приємних спогадів, любові, наділили мудрістю та неоціненною миттю життя. Нехай у твоєму домі завжди живуть спокій і мир, а в душі цвітуть весняні сади!
- Від щирого серця вітаю Вас з днем народження. Нехай роки не дозволяють втратити чарівність зовнішності та пишноти душі, нехай з кожним днем у Ваші двері стукає добра надія та удача, нехай для Вас завжди горить вогник радості, нехай серце бадьоро б’ється у ритмі щастя.
- Наша молодість – це той скарб, який залишається в нашій пам’яті через багато років. У нашої іменинниці він величезний і багатий, сповнений приємних спогадів та зворушливих миттєвостей. Тому в день народження ми бажаємо їй надійно зберігати в пам’яті все своє багатство, а нові зміни в житті сприймати як цікаву та захопливу подорож.
- Я щиро вітаю Вас з днем народження і хочу побажати ніколи не втрачати свого шарму і, попри вік, залишатися милою і чудовою жінкою. Нехай доля дарує багато теплих зустрічей та щасливих свят, нехай життя тече спокійною річкою, біля берегів добра.
- Вітаю з днем народження чудову та добру, дуже гарну та чуйну жінку. Нехай доля випромінює яскраве світло щастя та любові, нехай життя складається з яскравих спогадів, веселих ідей та захопливих історій, нехай будь-яке поле діяльності радує успіхом, а близькі люди нехай дарують душевну теплоту та підтримку.
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