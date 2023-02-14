Красиві привітання з днем народження жінці похилого віку: зворушливі побажання

Порадуйте жінку похилого віку теплими словами привітань

Літні жінки часто сентиментальні та дуже люблять спілкування. Вони приділяють багато уваги своїм рідним й знайомим та цінують, коли їм відповідають взаємністю. День народження — прекрасний спосіб зробити знак уваги жінці у літах та подякувати їй за все, що вона для вас робить.

Зворушливі вірші та гарні побажання з днем народження не залишать байдужою жінку похилого віку. Саме такі привітання зібрано у цій добірці "Телеграфа". Будь-яке з них ви можете відправити літній жінці в день народження і тим самим порадувати іменинницю.

З днем народження жінці у віці

Жінки приховують свій вік, Та Вам не треба це робити. Бо в паспорті Ваш кожен рік Красою на обличчі світить! Із днем народження чудовим Я шлю сьогодні Вам вітання. Хай кожен день буде казковим, Усі збуваються бажання. Щоб Ви сміялись і раділи, Були здорові й не хворіли, Коханою були й любили, Були успішні і щасливі!

Жінки лиш с кожним роком молодіють, Тож день народження — не привід сумувати. Дню кожному бажаю я радіти, Хай буде завжди на душі веселе свято! Хай завжди будуть поруч найрідніші, Любові, миру, затишку, тепла, достатку. Прийміть мої вітання найщиріші, Бажаю весело сьогодні святкувати!

Вітаємо Вас зі святом! Бажаєм в народження день Нехай буде квітів багато Й пташки Вам співають пісень! Щоб доля була Ваша світла, А поруч щоб — люди привітні, Хай Бог Вам завжди помагає, Краса з кожним днем розквітає!

Щоб кожний день був неймовірним, Яскравим, сонячним та мирним. Щоб радість, усмішки, обійми, В житті були безперебійно. Хай сил й наснаги щохвилинно, Господь дарує безупинно. І в день народження сьогодні, Купайтесь в квітах та любові.

Вітаю щиро вас зі святом! Бажаю вам добра багато, Здоров’я гарного, міцного, І сміху щирого, гучного. Тепла і злагоди в родині, Щоб не було для сліз причини, Щоб друзі щиро посміхались, Все заплановане вдавалось!

Зворушливе привітання літній жінці з днем народження

З днем народження, люба, життєрадісна і завжди молода наша красуне! Хоч і пролетіли роки молоді, помчали без сліду, зате залишили тобі стільки приємних спогадів, любові, наділили мудрістю та неоціненною миттю життя. Нехай у твоєму домі завжди живуть спокій і мир, а в душі цвітуть весняні сади!

Від щирого серця вітаю Вас з днем народження. Нехай роки не дозволяють втратити чарівність зовнішності та пишноти душі, нехай з кожним днем у Ваші двері стукає добра надія та удача, нехай для Вас завжди горить вогник радості, нехай серце бадьоро б’ється у ритмі щастя.

Наша молодість – це той скарб, який залишається в нашій пам’яті через багато років. У нашої іменинниці він величезний і багатий, сповнений приємних спогадів та зворушливих миттєвостей. Тому в день народження ми бажаємо їй надійно зберігати в пам’яті все своє багатство, а нові зміни в житті сприймати як цікаву та захопливу подорож.

Я щиро вітаю Вас з днем народження і хочу побажати ніколи не втрачати свого шарму і, попри вік, залишатися милою і чудовою жінкою. Нехай доля дарує багато теплих зустрічей та щасливих свят, нехай життя тече спокійною річкою, біля берегів добра.

Вітаю з днем народження чудову та добру, дуже гарну та чуйну жінку. Нехай доля випромінює яскраве світло щастя та любові, нехай життя складається з яскравих спогадів, веселих ідей та захопливих історій, нехай будь-яке поле діяльності радує успіхом, а близькі люди нехай дарують душевну теплоту та підтримку.

Також "Телеграф" пропонує підібрати гарне привітання з днем народження для бабусі.