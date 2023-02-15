Красиві привітання для молодої жінки: класні побажання з днем народження

Як завжди, чарівною ти залишайся!

І в день цей святковий ні краплі не хмарся,

Роки не рахуй — вони досвід лише,

А краще святкуй, бо життя наше йде.

Радій кожній днині і квітни душою,

Хай Ангел з небес буде поруч з тобою.

І доля плекає, і місяць тобі

Хай стежку посвітить, якщо ти в пітьмі.

Та ще зичу щастя, здоров’я, любові

І успіхи щоб кожен день були нові!