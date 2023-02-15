Красиві привітання для молодої жінки: класні побажання з днем народження
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Не забудьте привітати з днем народження милу серцю даму
Прекрасний спосіб порадувати молоду жінку – красиво привітати її з днем народження. Зробити це простіше простого — достатньо відправити в месенджері гарний вірш, побажання своїми словами або музичне відеопривітання.
Спеціально для вас " Телеграф" публікує добірку, в якій ви можете знайти вітання з днем народження для молодої жінки. Будь-яке з них можна сміливо відправляти іменинниці у соцмережах чи месенджері та у такий спосіб додатково порадувати її у святковий день.
Привітання для молодої жінки у віршах
Як завжди, чарівною ти залишайся!
І в день цей святковий ні краплі не хмарся,
Роки не рахуй — вони досвід лише,
А краще святкуй, бо життя наше йде.
Радій кожній днині і квітни душою,
Хай Ангел з небес буде поруч з тобою.
І доля плекає, і місяць тобі
Хай стежку посвітить, якщо ти в пітьмі.
Та ще зичу щастя, здоров’я, любові
І успіхи щоб кожен день були нові!
Бажаю щастя неземного,
Кохання щірого, міцного.
Завжди, як сонечко, палай,
Та, як троянда, розквітай.
Дивуй усіх своєй красою,
Будь неодмінно молодою.
Усе, що хочеш, я бажаю
Та з днем народження вітаю!
Сьогодні щастям дуже сяєш.
Забудь на мить про всі діла —
Ти день чудовий відзначаєш,
Він повний світла і тепла.
Хай прийде те, на що чекала,
В житті погане все мине.
На рік мудрішою ти стала,
Не буде хай в тебе проблем.
І ще від серця побажаю
Здоров’я, злагоди, добра.
Хай радості не буде краю,
Яскраво йде життєва гра.
Від всього серця і душі,
Прийми мої ти побажання,
Хай радість сяє на душі,
А в серці хай горить кохання!
Не знай ні горя, ні біди,
Ні сліз, а ні печалі,
Зумій ти вірність зберегти
І бути вірною в коханні!
Дозволь тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров’я, щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий вік!
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси й води
Бажаємо тобі всі ми!
Красиві вітання своїми словами для молодої жінки
- Прекрасну молоду жінку поспішаю привітати цього дня з народженням! Бажаю, щоб твій дім був сповнений сміху та веселощів. Везіння тобі й величезного щастя. Нехай чоловік носить тебе на руках. Залишайся такою ж жіночною і красивою навіть через багато років. З Днем народження!
- Жінка народжена для кохання та щастя. Нехай щастя ходить за тобою по п’ятах, а любов звалиться на тебе як снігова куля. Бажаю невичерпного багатства, краси та вічної молодості. З Днем народження!
- З Днем народження! Бажаю завжди бути чарівною, красивою, милою, ніжною, успішною, веселою, цікавою, щасливою, чудовою, коханою, цілеспрямованою, винахідливою, впевненою в собі та чудовою.
- Люба моя, вітаю з твоїм днем народження! Бажаю досягти намічених цілей. Бути завжди найперспективнішою, найталановитішою, найчарівнішою, найрозумнішою. Нехай ти будеш втіленням працьовитості й тебе завжди ставлять за приклад! Кохання тобі та щастя!
- Вітаю найкращу молоду жінку! Бажаю залишатися привабливою та чарівною. Бажаю, щоб проблеми та труднощі не торкнулися тебе. Перспективної роботи, кар’єри, творчих ідей та великого потенціалу. Нехай робота приносить тобі прибуток та моральне задоволення. Величезного щастя, міцного здоров’я, моря квітів та подарунків!
- У цей день народження хочеться побажати неземної краси, щоб вона ніколи не в’янула. Міцного здоров’я, щоби ніякі віруси йому були не страшні. Здійснення бажань, щоб усе в житті ладилося, а цілі досягалися. Нехай ніколи над головою не буде хмар, а сяє сонце, так само яскраво, як твої очі. Вітаю!
Відеопривітання молодій жінці з днем народження
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