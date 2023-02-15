Смачне та соковите м’ясо, яке готується за 15 хвилин: суперпростий рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Куряче філе дуже просте у приготуванні, але від цього не менш смачне
Щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим, зазвичай його запікають у духовці. Але у випадку з курячим філе справи куди простіше. Приготувати курку можна на сковороді і м’ясо все одно не буде сухим.
Рецепт соковитого курячого філе, яке готується за 15 хвилин, розповідає фудблог anny.cooking в Інстаграм. За словами кулінара, м’ясо виходить дуже ніжним та смачним. Гарнір можете підібрати на свій смак.
Рецепт курячого філе на сковороді за 15 хвилин
Інгредієнти:
- 2 курячих філе
- 1 повна ст. л. крохмалю чи борошна
- 2 зубчики часнику
- 15 г вершкового масла
- 3 ст. л. теріякі
- 1 ч. л. меду
- Олія, сіль, перець
Спосіб приготування:
- М’ясо розділяємо на дві частини. Робимо на філе надрізи кубиками, намагайтеся не розрізати філе повністю.
- Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо крохмалем/борошном.
- Розігріваємо з олією сковороду і викладаємо філе. Смажимо з кожного боку по 5 хвилин під кришкою.
- Додаємо часник, вершкове масло, смажимо ще кілька хвилин. Додаємо теріякі та мед, смажимо, вимокуючи у соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі.
- Відразу подаємо до гарніру, посипаємо за бажанням кунжутом та зеленою цибулею.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом універсального сирного соусу, який можна приготувати за 10 хвилин. А також ми розповідали, як смачно запекти картоплю з м’ясом у духовці.