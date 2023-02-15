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Смачне та соковите м’ясо, яке готується за 15 хвилин: суперпростий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
М’ясо може вийти соковитим не тільки в духовці Новина оновлена 15 лютого 2023, 13:53
М’ясо може вийти соковитим не тільки в духовці. Фото iStock.com

Куряче філе дуже просте у приготуванні, але від цього не менш смачне

Щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим, зазвичай його запікають у духовці. Але у випадку з курячим філе справи куди простіше. Приготувати курку можна на сковороді і м’ясо все одно не буде сухим.

Рецепт соковитого курячого філе, яке готується за 15 хвилин, розповідає фудблог anny.cooking в Інстаграм. За словами кулінара, м’ясо виходить дуже ніжним та смачним. Гарнір можете підібрати на свій смак.

Рецепт курячого філе на сковороді за 15 хвилин

Інгредієнти:

  • 2 курячих філе
  • 1 повна ст. л. крохмалю чи борошна
  • 2 зубчики часнику
  • 15 г вершкового масла
  • 3 ст. л. теріякі
  • 1 ч. л. меду
  • Олія, сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. М’ясо розділяємо на дві частини. Робимо на філе надрізи кубиками, намагайтеся не розрізати філе повністю.
  2. Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо крохмалем/борошном.
  3. Розігріваємо з олією сковороду і викладаємо філе. Смажимо з кожного боку по 5 хвилин під кришкою.
  4. Додаємо часник, вершкове масло, смажимо ще кілька хвилин. Додаємо теріякі та мед, смажимо, вимокуючи у соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі.
  5. Відразу подаємо до гарніру, посипаємо за бажанням кунжутом та зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом універсального сирного соусу, який можна приготувати за 10 хвилин. А також ми розповідали, як смачно запекти картоплю з м’ясом у духовці.

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#Рецепт #М'ясо