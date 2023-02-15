Смачне та соковите м’ясо, яке готується за 15 хвилин: суперпростий рецепт (відео)

Куряче філе дуже просте у приготуванні, але від цього не менш смачне

Щоб м’ясо вийшло ніжним і соковитим, зазвичай його запікають у духовці. Але у випадку з курячим філе справи куди простіше. Приготувати курку можна на сковороді і м’ясо все одно не буде сухим.

Рецепт соковитого курячого філе, яке готується за 15 хвилин, розповідає фудблог anny.cooking в Інстаграм. За словами кулінара, м’ясо виходить дуже ніжним та смачним. Гарнір можете підібрати на свій смак.

Рецепт курячого філе на сковороді за 15 хвилин

Інгредієнти:

2 курячих філе

1 повна ст. л. крохмалю чи борошна

2 зубчики часнику

15 г вершкового масла

3 ст. л. теріякі

1 ч. л. меду

Олія, сіль, перець

Спосіб приготування:

М’ясо розділяємо на дві частини. Робимо на філе надрізи кубиками, намагайтеся не розрізати філе повністю. Солимо, перчимо, масажуємо, посипаємо крохмалем/борошном. Розігріваємо з олією сковороду і викладаємо філе. Смажимо з кожного боку по 5 хвилин під кришкою. Додаємо часник, вершкове масло, смажимо ще кілька хвилин. Додаємо теріякі та мед, смажимо, вимокуючи у соусі, щоб філе повністю були покриті теріякі. Відразу подаємо до гарніру, посипаємо за бажанням кунжутом та зеленою цибулею.

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