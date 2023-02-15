Лесику, з іменинами! Яскраві листівки та привітання на День ангела Олексія

Не забудьте привітати Олеся з іменинами

Ім’я Олексій — давнє, красиве, а ще й дуже поширене в Україні. Раніше ми розповідали, яке значення цього імені і коли всі іменини Олексія протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних варіантів для привітання з іменинами для Льоші у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Олексія своїми словами

Лесику! Нехай у тебе складається все таким чином, як ти сам хочеш, а поруч завжди будуть люди, на яких можна покластися. Нехай твій ангел-покровитель тебе оберігає, який би шлях у житті ти не вибрав. З іменинами!

Вітаю з Днем ангела Олексія! У цей чудовий день твоїх іменин бажаю, щоб моменти радості та щастя траплялися якнайчастіше, а всі неприємності в житті виявлялися подоланими і не псували твого настрою.

З Днем ангела, Льоша! Будь завжди здоровий, сильний і привабливий, як зараз, і ніколи не здавайся, адже тобі все по плечах. Вітаю!

Олексію, з іменинами! Нехай у твоєму домі завжди буде світло, тепло та затишно, і жодна біда не торкається твоєї родини. Бажаю мирного неба та впевненості у завтрашньому дні!

Альоша! Ти захисник, опора і найнадійніший вірний друг, дякую тобі, що ти є в моєму житті. Бажаю міцного здоров’я, гарного настрою і щоб реалізувалося все, чого б ти тільки не захотів.

Листівки для привітання Олексія з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами ложки та виделки наполегливо рекомендується зберігати окремо.