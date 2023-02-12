Іменини Олексія у 2023 році: всі дні, коли Лесик святкує День ангела

Напевно, у кожного є знайомий Льоша

Ім’я Олексій — одне з найпоширеніших та найпопулярніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі іменини Льоші протягом року.

Значення імені Олексій

Ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Зустрічаються такі форми імені Олексій як Льоша, Олесь, Лесик, Лесь, Льоха, Алек, Алекс.

Вважається, що носії імені Олексій можуть порозумітися з будь-якою компанією, наділені оптимізмом, стійкістю, самостійністю. У стосунках Олексій досить поступливий і не любить надто різких поворотів долі.

Коли День ангела Олексія?

Носії імені Олексій святкують іменини понад півсотні разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні іменини Олексія:

30 березня, — свята людина Божий Олексій ;

; 2 червня, — чудотворець митрополит Олексій Московський;

22 червня, — протоієрей Олексій Мечов;

17 серпня, — ієрей Олексій (Гневушев), Бортсурманський;

12 вересня, — великий князь Алексій (у миру Олександр Невський);

29 вересня, — протоієрей Олексій Мєчов.

Також перерахуємо всі Дні ангела Олексія по місяцях, включаючи менш важливі:

у лютому: 17, 20, 25, 28;

у березні: 8, 22, 28, 30;

у квітні: 5, 18;

у травні: 4, 7;

у червні: 2, 22, 23;

у липні: 4, 6, 14, 17;

у серпні: 2, 4, 11, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 30;

у вересні: 4, 12, 16, 18, 22, 25, 29;

у жовтні: 1, 2, 13, 14, 29;

у листопаді: 3, 6, 11, 13, 20, 22, 23, 27;

у грудні: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 23, 26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам за прикметами не можна їсти солодке з жіночих рук.