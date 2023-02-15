Лёша, с именинами! Яркие открытки и поздравления на День ангела Алексея

Не забудьте поздравить Алёшу с именинами

Имя Алексей, — древнее, красивое, а еще и очень распространенное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково значение этого имени и когда все именины Алексея в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных вариантов для поздравления с именинами для Лёши в прозе, стихах, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Алексея своими словами

Лёшенька! Пусть у тебя складывается все именно таким образом, как ты сам хочешь, а рядом всегда будут люди, на которых можно положиться. Пусть твой ангел-покровитель тебя оберегает, какой бы путь в жизни ты не выбрал. С именинами!

Поздравляю с Днем ангела Алексея! В этот отличный день твоих именин желаю, чтобы моменты радости и счастья случались как можно чаще, а все неприятности в жизни оказывались преодолимыми и не портили твоего настроения.

С Днем ангела, Лёша! Будь всегда здоров, силен и обаятелен, как сейчас, и никогда не сдавайся, — ведь тебе все по плечам. Поздравляю!

Алексей, с именинами! Пусть в твоем доме всегда будет светло, тепло и уютно, и никакие беды не затрагивают твою семью. Желаю мирного неба и уверенности в завтрашнем дне!

Алёша! Ты защитник, опора и самый надежный верный друг, — спасибо тебе, что ты есть в моей жизни. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, и чтобы реализовалось все, чего бы ты только не захотел.

Открытки для поздравления Алексея с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам ложки и вилки настоятельно рекомендуется хранить отдельно друг от друга.