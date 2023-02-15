Масляна 2023: дата святкування та звичаї, коли будемо пекти млинці

Одна з головних традицій — випікати багато млинців

Масляна — одне з головних свят, яке українці відзначають наприкінці зими. Протягом тижня святкувань заведено пекти млинці, частувати ними інших людей та розважатися. Але це — далеко не всі традиції цього свята.

У цьому матеріалі "Телеграф" розкаже, коли цьогоріч в Україні святкуватимуть Масницю, які у нас є звичаї і традиції, пов’язані з цим святом, та що під забороною на Сирний тиждень.

Масляна, Масниця, Сиропуст або Колодій, як називають це свято, не має прив’язки до конкретної дати. Щороку воно припадає на різні числа, адже залежить від дати Великодня. Масляна — це останній тиждень перед Великим постом і в 2023- му свято припадає на період з 20 до 26 лютого включно.

Як відзначають Масницю в Україні

Гуляють на Масляну усі сім днів. При цьому у кожного дня є своя назва та свої традиції. І ось, що вони значать.

Понеділок (20 лютого) "Зустріч"

Цього дня вдома прибирать, заготовляють продукти для святкових столів та печуть перші млинці. Ними обов'язково пригощають незнайомців та бідняків, щоб вони таким чином пом'янули душі покійних родичів.

Вівторок (21 лютого) — "Загравання"

У цей день раніше влаштовували оглядини — батьки поспішали засватати своїх дітей до початку Великого посту. Шукала молодь собі пару й самостійно, відвідуючи масові гуляння й ходячи по гостях. Раніше вважалося, що якщо посватати наречену саме на Масляну, то й весілля молоді зіграють дуже скоро — відразу по завершенню посту.

Середа (22 лютого 2023) — "Тещині млинці"

У середу зять іде у гості до тещі та уважно дивиться на стіл, який вона для нього накрила: якщо частувань мало, то зять за минулий рік наробив багато капості і часто засмучував її донечку. А якщо стіл "ломиться" від наїдків, то жінчина мама задоволена зятем. Між тим, цей день вважається хорошим для того, щоб налагодити стосунки у родині та зайвий раз подякувати один одному за все.

Четвер (23 лютого 2023) — "Розгуляй"

День розваг, коли завершуються всі прибирання і відкладаються господарські справи. До кінця тижня працювати забороняється, тож люди йдуть розважатися як уміють — збираються за великим столом, катаються на санях з гірки, влаштовують всілякі конкурси.

П'ятниця (24 лютого) — "Тещині вечірки"

А в цей день вже теща йде в гості до зятя і не сама, а з подругами та іншими родичами. Зять пригощає усіх млинцями, які самі приготував.

Субота (25 лютого) — "Посиденьки зовиці"

В суботу заміжні жінки запрошували до себе у гості сестер чоловіка (зовиць), пригощали їх млинцями та вручали всілякі подарунки. Можуть прийти в гості й інші родичі чоловіка. Тоді вже невістці несуть подарунки, щоб її "задобрити".

Неділя (26 лютого) — "Прощена неділя"

Найвідоміший з усіх святкових днів Масляної. Цього дня заведено йти в церкву, просити пробачення за свої гріхи перед Господом та перед людьми, яких ти скривдив. За традицією, зустрівшись, люди кажуть одне одному: "Пробач мені", а у відповідь чують: "Хай Бог простить". Також в цей день поминають покійних і спалюють опудало Масляної.

Інші звичаї Масляної

Протягом цього тижня люди наїдаються млинців з усілякими начинками, аби витримати Великий піст. М’ясо вже під забороною, але сир, рибу, сметану та яйця можна. Крім того, це останній тиждень перед Великоднем, коли ще можна зіграти весілля.

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