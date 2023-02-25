Так приємно ні в чому не відмовляти цілий день після зарплати: смішні жарти про гроші

Смішні жарти для гарного настрою на вихідних

Гроші — річ дуже потрібна, проте часто важко заробляється. Погодити було б класно, якби грошики падала з неба, як дощ, чи росла на деревах. Їх, мрії, мрії… А поки що, щоб отримати трохи "капусти", треба йти на роботу.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. Читайте смішні анекдоти та жарти про гроші та зарплату та підіймайте собі настрій!

Чомусь, коли видають тринадцяту зарплату, всі миттєво забувають, що це нещасливе число.

Господи, покарай мене великою зарплатою. Нехай я мучуся, думаючи, на що її витратити!

З розмови друзів: - Ти свою зарплату добровільно віддаєш дружині? — Так, чи варто сваритися через якусь дрібницю.

Мені не підвищують зарплату, бо гроші зіпсують мене. У всякому разі, я так себе заспокоюю.

Хороша зарплата — це коли вже треба отримувати наступну, а ти ще попередню не витратив…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.