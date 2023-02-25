Так приятно себе ни в чем не отказывать целый день после зарплаты: уморительные шутки про деньги
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Деньги — вещь очень нужная, однако часто труднозарабатываемая. Согласить было бы классно, если бы денюжка падала с неба, как дождь, или же росла на деревьях. Ех, мечты, мечты… А пока, чтобы получить немного "капусты", нужно идти на работу.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про деньги и зарплату и поднимайте себе настроение!
Почему-то, когда выдают тринадцатую зарплату, все моментально забывают, что это несчастливое число.
Господи, накажи меня большой зарплатой. Пусть я помучаюсь, думая, на что ее потратить!
Из разговора приятелей:
— Ты свою зарплату добровольно отдаешь жене?
— Да, стоит ли ссориться из-за какой-то мелочи.
Мне не повышают зарплату, потому что деньги меня испортят. Во всяком случае, я себя так успокаиваю.
Хорошая зарплата — это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.