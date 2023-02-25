Так приятно себе ни в чем не отказывать целый день после зарплаты: уморительные шутки про деньги

Деньги — вещь очень нужная, однако часто труднозарабатываемая. Согласить было бы классно, если бы денюжка падала с неба, как дождь, или же росла на деревьях. Ех, мечты, мечты… А пока, чтобы получить немного "капусты", нужно идти на работу.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. Читайте смешные анекдоты и шутки про деньги и зарплату и поднимайте себе настроение!

Почему-то, когда выдают тринадцатую зарплату, все моментально забывают, что это несчастливое число.

Господи, накажи меня большой зарплатой. Пусть я помучаюсь, думая, на что ее потратить!

Из разговора приятелей: — Ты свою зарплату добровольно отдаешь жене? — Да, стоит ли ссориться из-за какой-то мелочи.

Мне не повышают зарплату, потому что деньги меня испортят. Во всяком случае, я себя так успокаиваю.

Хорошая зарплата — это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.