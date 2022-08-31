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Нет ничего романтичнее, чем просыпаться от СМСки о приходе средств на карточку: веселые шутки про деньги

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Нет ничего романтичнее, чем просыпаться от СМСки о приходе средств на карточку: веселые шутки про деньги

Не грустите, что лето заканчивается, и поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Пусть ваш день будет наполнен позитивом! А чтобы ваше настроение 100% было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь.

Ну почему нормальные люди находят в зимних вещах деньги, а я фантики и платочки с прошлогодними соплями?

Анекдоты про деньги - Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: "Дай денег!".

Зарабатывать деньги я умею. Беда в том, что тратить их я умею ещё лучше.

Анекдоты про деньги - С финансовой подушкой высыпаешься намного лучше, чем с ортопедической.

Интересно о чем мечтают люди у которых уже есть своя квартира и все в порядке с зубами.

Анекдоты про деньги - Пока все складывается удачно. Деньги кончаются раньше, чем успевают меня испортить.

Мне не нравится тратить деньги. Но лучшего применения деньгам найти пока не удалось.

Анекдоты про деньги - Если деньги мерить кучками, то у меня две ямки: за квартиру и за машину.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о тараканах.

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