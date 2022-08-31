Нет ничего романтичнее, чем просыпаться от СМСки о приходе средств на карточку: веселые шутки про деньги

Не грустите, что лето заканчивается, и поднимайте себе настроение с анекдотами от "Телеграфа"

Пусть ваш день будет наполнен позитивом! А чтобы ваше настроение 100% было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых житейских мелочах, которые окружают нас повсюду. Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь.

Ну почему нормальные люди находят в зимних вещах деньги, а я фантики и платочки с прошлогодними соплями?

Зарабатывать деньги я умею. Беда в том, что тратить их я умею ещё лучше.

Интересно о чем мечтают люди у которых уже есть своя квартира и все в порядке с зубами.

Мне не нравится тратить деньги. Но лучшего применения деньгам найти пока не удалось.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о тараканах.