А обещал любить, ласкать, лелеять… Бормотала она, закапывая труп…: прикольные анекдоты о женщинах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Юмор – это очень крепкий и эффективный щит для нашего мозга от негатива, поэтому "Телеграф" ежедневно стоит на страже вашего хорошего настроения и продолжает дарить положительные эмоции, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только.
Сегодня мы подготовили вам новую подборку анекдотов о женщинах, с которыми всегда трудно, но также и очень интересно!
Женщина в аптеке:
- Что лучше для мужчины – корвалол или валидол?
- А какой диагноз?
- Туфли за 5 тысяч…
- Не понимаю, как вы с мужем так живете, вы ведь спите в разных комнатах?
- Ну и что! Если ему захочется, он мне тихонько свистит.
- А если захочется тебе?
- Тогда я ему громко кричу: "Ты не свистел?"
- Ненавижу своего мужа…
- Почему?
- Вчера я попросила у него сто долларов на салон красоты.
- Не дал?
- Хуже! Посмотрел на меня внимательно и дал триста.
Желание мужчины – закон, а желание женщины – поправка к закону!
Я молилась о хорошем мужчине и имею хорошего мужчину. А он не молился, поэтому имеет то, что есть…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших супругах.