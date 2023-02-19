Укр

А обещал любить, ласкать, лелеять… Бормотала она, закапывая труп…: прикольные анекдоты о женщинах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
womo.ua Новость обновлена 19 февраля 2023, 10:24

А кто сказал, что с женщинами легко?

Юмор – это очень крепкий и эффективный щит для нашего мозга от негатива, поэтому "Телеграф" ежедневно стоит на страже вашего хорошего настроения и продолжает дарить положительные эмоции, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только.

Сегодня мы подготовили вам новую подборку анекдотов о женщинах, с которыми всегда трудно, но также и очень интересно!

Женщина в аптеке:

- Что лучше для мужчины – корвалол или валидол?

- А какой диагноз?

- Туфли за 5 тысяч…

анекдот про жену

- Не понимаю, как вы с мужем так живете, вы ведь спите в разных комнатах?

- Ну и что! Если ему захочется, он мне тихонько свистит.

- А если захочется тебе?

- Тогда я ему громко кричу: "Ты не свистел?"

анекдот про красавиц

- Ненавижу своего мужа…

- Почему?

- Вчера я попросила у него сто долларов на салон красоты.

- Не дал?

- Хуже! Посмотрел на меня внимательно и дал триста.

анекдот про жену и мужа

Желание мужчины – закон, а желание женщины – поправка к закону!

анекдот про свадебное видео

Я молилась о хорошем мужчине и имею хорошего мужчину. А он не молился, поэтому имеет то, что есть…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших супругах.

Теги:
#Женщины #Шутки #Юмор #Анекдоты