А обещал любить, ласкать, лелеять… Бормотала она, закапывая труп…: прикольные анекдоты о женщинах

А кто сказал, что с женщинами легко?

Юмор – это очень крепкий и эффективный щит для нашего мозга от негатива, поэтому "Телеграф" ежедневно стоит на страже вашего хорошего настроения и продолжает дарить положительные эмоции, публикуя анекдоты и шутки на злобу дня и не только.

Сегодня мы подготовили вам новую подборку анекдотов о женщинах, с которыми всегда трудно, но также и очень интересно!

Женщина в аптеке: - Что лучше для мужчины – корвалол или валидол? - А какой диагноз? - Туфли за 5 тысяч…

- Не понимаю, как вы с мужем так живете, вы ведь спите в разных комнатах? - Ну и что! Если ему захочется, он мне тихонько свистит. - А если захочется тебе? - Тогда я ему громко кричу: "Ты не свистел?"

- Ненавижу своего мужа… - Почему? - Вчера я попросила у него сто долларов на салон красоты. - Не дал? - Хуже! Посмотрел на меня внимательно и дал триста.

Желание мужчины – закон, а желание женщины – поправка к закону!

Я молилась о хорошем мужчине и имею хорошего мужчину. А он не молился, поэтому имеет то, что есть…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бывших супругах.