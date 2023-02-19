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А обіцяв любити, пестити, плекати… Бурмотіла вона, закопуючи труп…: прикольні анекдоти про жінок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
womo.ua Новина оновлена 19 лютого 2023, 10:24

А хто сказав, що з жінками легко?

Гумор — це дуже міцний і ефективний захисний щит для нашого мозку від негативу, тому "Телеграф" щодня стоїть на варті вашого гарного настрою і продовжує дарувати позитивні емоції, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки.

Сьогодні ми підготували для вас нову добірку анекдотів про жінок, з якими завжди важко, але також і дуже цікаво!

Жінка в аптеці:

- Що краще для чоловіка — корвалол чи валідол?

- А який діагноз?

- Туфлі за 5 тисяч…

анекдот про весільне відео

- Не розумію, як ви з чоловіком так живете, адже ви спите в різних кімнатах?

- Ну і що! Якщо йому захочеться — він мені тихенько свистить.

- А якщо захочеться тобі?

- Тоді я йому голосно кричу: "Ти часом не свистів?"

анекдот про красунь

- Ненавиджу свого чоловіка…

- Чому?

- Учора я попросила у нього сто доларів на салон краси.

- Не дав?

- Гірше! Подивився на мене уважно і дав триста.

анекдот про жінку

Бажання чоловіка — закон, а бажання жінки — поправка до закону!

анекдот про дружину

Я молилася про доброго чоловіка і маю доброго чоловіка. А він не молився, тому має те, що має…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про колишнє подружжя.

Теги:
#Жінки #Жарти #Гумор #Анекдоти