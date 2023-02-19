А обіцяв любити, пестити, плекати… Бурмотіла вона, закопуючи труп…: прикольні анекдоти про жінок
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Гумор — це дуже міцний і ефективний захисний щит для нашого мозку від негативу, тому "Телеграф" щодня стоїть на варті вашого гарного настрою і продовжує дарувати позитивні емоції, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки.
Сьогодні ми підготували для вас нову добірку анекдотів про жінок, з якими завжди важко, але також і дуже цікаво!
Жінка в аптеці:
- Що краще для чоловіка — корвалол чи валідол?
- А який діагноз?
- Туфлі за 5 тисяч…
- Не розумію, як ви з чоловіком так живете, адже ви спите в різних кімнатах?
- Ну і що! Якщо йому захочеться — він мені тихенько свистить.
- А якщо захочеться тобі?
- Тоді я йому голосно кричу: "Ти часом не свистів?"
- Ненавиджу свого чоловіка…
- Чому?
- Учора я попросила у нього сто доларів на салон краси.
- Не дав?
- Гірше! Подивився на мене уважно і дав триста.
Бажання чоловіка — закон, а бажання жінки — поправка до закону!
Я молилася про доброго чоловіка і маю доброго чоловіка. А він не молився, тому має те, що має…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про колишнє подружжя.