А обіцяв любити, пестити, плекати… Бурмотіла вона, закопуючи труп…: прикольні анекдоти про жінок

А хто сказав, що з жінками легко?

Гумор — це дуже міцний і ефективний захисний щит для нашого мозку від негативу, тому "Телеграф" щодня стоїть на варті вашого гарного настрою і продовжує дарувати позитивні емоції, публікуючи анекдоти та жарти на злобу дня і не тільки.

Сьогодні ми підготували для вас нову добірку анекдотів про жінок, з якими завжди важко, але також і дуже цікаво!

Жінка в аптеці: - Що краще для чоловіка — корвалол чи валідол? - А який діагноз? - Туфлі за 5 тисяч…

- Не розумію, як ви з чоловіком так живете, адже ви спите в різних кімнатах? - Ну і що! Якщо йому захочеться — він мені тихенько свистить. - А якщо захочеться тобі? - Тоді я йому голосно кричу: "Ти часом не свистів?"

- Ненавиджу свого чоловіка… - Чому? - Учора я попросила у нього сто доларів на салон краси. - Не дав? - Гірше! Подивився на мене уважно і дав триста.

Бажання чоловіка — закон, а бажання жінки — поправка до закону!

Я молилася про доброго чоловіка і маю доброго чоловіка. А він не молився, тому має те, що має…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про колишнє подружжя.