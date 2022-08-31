Немає нічого романтичнішого, ніж прокидатися від СМСки про прихід коштів на картку: веселі жарти про гроші
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Нехай ваш день буде сповнений позитивом! А щоб ваш настрій 100% був веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про гроші та посміхайтеся.
Ну чому нормальні люди знаходять у зимових речах гроші, а я фантики та хусточки з торішніми соплями?
Заробляти гроші я вмію. Погано те, що витрачати їх я вмію ще краще.
Цікаво про що мріють люди, у яких вже є своя квартира і все гаразд із зубами.
Мені не подобається витрачати гроші. Але кращого застосування грошам знайти поки що не вдалося.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тарганів.