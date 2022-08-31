Немає нічого романтичнішого, ніж прокидатися від СМСки про прихід коштів на картку: веселі жарти про гроші

Не сумуйте, що літо закінчується, і підіймайте собі настрій із анекдотами від "Телеграфа"

Нехай ваш день буде сповнений позитивом! А щоб ваш настрій 100% був веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. Читайте смішні жарти про гроші та посміхайтеся.

Ну чому нормальні люди знаходять у зимових речах гроші, а я фантики та хусточки з торішніми соплями?

Заробляти гроші я вмію. Погано те, що витрачати їх я вмію ще краще.

Цікаво про що мріють люди, у яких вже є своя квартира і все гаразд із зубами.

Мені не подобається витрачати гроші. Але кращого застосування грошам знайти поки що не вдалося.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тарганів.