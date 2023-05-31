Привітання з днем народження матусі: красиві побажання своїми словами

Порадуйте матусю душевними побажаннями у її день народження

Привітати маму з днем народження завжди хочеться по-особливому. Але іноді буває важко підібрати правильні слова, щоб дати зрозуміти, як багато вона означає.

Якщо ви щосили намагаєтеся знайти ідеальні слова для своєї улюбленої мами, погляньте на добірку побажань, яку склав "Телеграф". У ній ви точно знайдете особливі слова на день народження мами.

Поздоровлення з днем народження мамі своїми словами

Люба матусю, вітаю тебе з днем народження! Перше слово, яке вимовляє кожна дитина — це слово "мама", з роками слово "мама" залишається улюбленим та важливим для кожної людини на землі. Дякую тобі за підтримку, розуміння та любов. Бажаю тобі здоров’я, терпіння, довгих років життя, нехай посмішка осяює твоє обличчя щодня, духовних та матеріальних благ та величезного жіночого щастя! Дякую тобі за те, що ти є!

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Дорога матуся! Вітаємо тебе з днем народження! Ми тебе дуже любимо. Ти даруєш нам своє тепло, ти є джерелом усіх благ для нас. Будь завжди молодою, красивою, здоровою та життєрадісною!

Моя прекрасна матуся, вітаю тебе з днем народження! Від щирого серця хочу побажати тобі прекрасного настрою, чудових вражень, міцного здоров’я. Нехай всі твої надії виправдаються, мрії здійсняться, як за помахом чарівної палички. Нехай кожен день приносить радість, тепло та натхнення. Бажаю тобі величезного щастя!

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Мамочка люба моя, хочу тебе обійняти й в день твого народження сказати, що я тебе дуже люблю і ціную. Я вдячна тобі за життя, яке ти подарувала мені. Дякую за підтримку та турботу, якою ти мене оточила. Дякую за освіту, яку ти мені дала, попри труднощі. Хочу побажати тобі умиротворення у домі, спокою в душі. Більше сміху тобі, ніякої втоми та міцного здоров’я. Хочу побажати тобі, щоб твої очі не знали сліз, щоб серце твоє не знало розчарувань, а було сповнене моєю любов’ю. Міцно тебе обіймаю і цілую.

Найкраща мама у світі, вітаю тебе з днем народження! Я бажаю тобі залишатися такою ж красивою, чарівною, доброю та позитивною. Нехай усі негаразди проходять стороною, здоров’я буде міцним, щастя — нескінченним, а в хаті панують тепло та затишок. Мамочка, я дуже люблю тебе. Дякую за те, що маю тебе. З Днем народження!

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Моя рідна та улюблена матуся! Ти моя найдорожча людина. Дякую за твою постійну турботу та тепло, дружні поради, надійну підтримку та любов. Найголовніше, що хочеться тобі побажати це величезного заряду енергії, життєрадісності, відчувати щастя щодня. Я завжди поруч з тобою!

Раніше "Телеграф" публікував зворушливі до сліз побажання мамі на день народження.