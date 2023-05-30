Душевне привітання мамі з днем народження: зворушливі до сліз побажання

Мама — це весь світ

Поздоровлення з днем ​​народження мамі можуть стати одним зі способів дати їй відчути вашу любов. Мами — особливі люди у цьому світі. Вони щосили намагаються зробити наше життя прекрасним, і ми повинні робити те саме у відповідь.

Жертви, на які йдуть багато матерів, щоб зробити нас щасливими, незрівнянні ні з чим. Жодні подарунки чи слова не можуть бути достатніми, щоб висловити любов до них. Але це не означає, що не треба говорити мамі про свою любов та вдячність.

Якщо ви шукаєте зворушливе привітання мамі, ознайомтеся з цією добіркою побажань, яку склав "Телеграф". Виберіть відповідні слова та відправте іменинниці у її пам’ятний день.

Зворушливі слова мамі на день народження

Без тебе я менше посміхався б, менше сподівався і навіть менше любив. Ти навчила мене бути краще. У твій день народження хочу побажати тобі, мамо, найкращого, що може запропонувати життя. Я завжди буду любити тебе.

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Люба мамо, сьогодні, коли ти святкуєш свій день народження, я молюся, щоб ти прожила ще багато років. Хочу, щоби для святкування твоїх днів народження нам доводилося купувати десятки свічок для святкового торта. Люблю тебе. З днем ​​народження, люба!

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З днем ​​народження тебе, мамо! Роки можуть приходити і йти, але ти завжди будеш особливою і чудовою жінкою в моїх очах. Ніхто ніколи не займе твоє місце в моєму серці. Я люблю тебе, мамо.

Зворушливі привітання з днем народження матусі

Ти дбала про мене з перших хвилин мого народження. Як би я не намагалася, я не можу знайти ідеальних слів, щоб подякувати тобі, моя любляча мамо. З Днем народження тебе!

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Мамо, ти мій наставник, натхнення та найкращий друг. Цього дня я хочу для тебе найкращого. Нехай усі твої бажання збудуться, коли ти задуєш ці свічки на святковому торті. З днем ​​народження, матусю!

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З чого починається життя? З ніжних дотиків мами. Мамо, ти — найдорожча і найближча людина, ти — та, яка подарувала мені життя та цілий світ! Дякую тобі, рідна. Я вітаю тебе з днем народження! Нехай у цей день все чудове та хороше трапляється тільки для тебе. Мамочко, я бажаю тобі завжди світити яскравим сонячним промінцем, зігріваючи планету сім’ї ніжністю та надією. Мамуся, нехай тебе не турбують ні хвороби, ні марні хвилювання, ні труднощі життя. Нехай у тебе завжди все буде гаразд. Я бажаю тобі любові, енергії, натхнення та невпинної краси!

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З днем народження, люба матусю! Немає на світі людини добріше та красивіше, ніж ти, і я благаю Бога, щоб ми могли ще довго насолоджуватися твоєю присутністю поруч. Дякую за те, що навчила мене дивитися життю в обличчя, не відчувати страху, бути сміливим, дякую за твій особистий приклад та розуміння мене у будь-якій життєвій ситуації. Міцного тобі здоров’я та довгих щасливих років життя!

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