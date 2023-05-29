Грошовий гороскоп Таро на червень: Діви можуть вибратися з фінансової ями, а Леви – змінити роботу

Деякі зможуть розпочати налагоджувати своє фінансове становище

Протягом першого місяця літа дехто може втратити гроші і бути ошуканим, інші ж навпаки отримати вигідну пропозицію і добре заробити.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на червень 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу:

Овен — перевернуте Правосуддя

У цьому положенні картка попереджає, що у червні очікується несправедливість у робочих чи фінансових справах. Вас можуть обдурити, образити, недооцінити, звинуватити у чомусь, виявити упередженість щодо Вас.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

У червні на Вас можуть чекати фінансові проблеми, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість чи неуважність. Порада картки — не давати нікому в борг і не погоджуватися надати комусь послугу за послугу.

Близнюки — Шут (Дурак)

Які гроші можуть мати Дурень? Гроші його не люблять, але йому і без них нормально живеться. Постарайтеся відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.

Рак — Король жезлів

Карта обіцяє, що в червні Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати свої ідеї та виявляти фантазію, оскільки буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку, покровитель.

Лев — Туз жезлів

На початку літа Ви можете отримати гідну винагороду за свою працю, нове джерело доходів або навіть нову роботу.

Діва — перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Терези — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що протягом наступного місяця Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Скорпіон — перевернутий Туз мечів

У червні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай, також Ви можете стикнутися з проблемами, вирішити які буде просто неможливо. Бережіть себе і не перестарайтеся. Також придивіться до людей, — хтось з Вашого оточення може Вас використовувати.

Стрілець — перевернута Вісімка кубків

Якщо поточна робота не влаштовує Вас у всіх сенсах, то кидайте її, оскільки зможете знайти зайнятість краще та з більшим достатком.

Козоріг — Двійка мечів

У червні у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, — можливі підводні камені.

Водолій — перевернутий Король пентаклів

На початку літа Ви можете бути дуже стурбовані своїм фінансовим становищем, але картка попереджає — краще не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Риби — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає, — наступного місяця можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися згідно з картами Таро до кінця цього року.