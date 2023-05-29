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Грошовий гороскоп Таро на червень: Діви можуть вибратися з фінансової ями, а Леви – змінити роботу

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на роботу та фінанси для кожного знака Зодіаку на червень 2023 року
Зробили розклад Таро на роботу та фінанси для кожного знака Зодіаку на червень 2023 року. Фото telegraf.com.ua

Деякі зможуть розпочати налагоджувати своє фінансове становище

Протягом першого місяця літа дехто може втратити гроші і бути ошуканим, інші ж навпаки отримати вигідну пропозицію і добре заробити.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на червень 2023 року.

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А ось такі карти випали у розкладі на гроші та роботу:

Овен — перевернуте Правосуддя

У цьому положенні картка попереджає, що у червні очікується несправедливість у робочих чи фінансових справах. Вас можуть обдурити, образити, недооцінити, звинуватити у чомусь, виявити упередженість щодо Вас.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

У червні на Вас можуть чекати фінансові проблеми, Ви можете програти гроші, втратити їх через дурість чи неуважність. Порада картки — не давати нікому в борг і не погоджуватися надати комусь послугу за послугу.

Близнюки — Шут (Дурак)

Які гроші можуть мати Дурень? Гроші його не люблять, але йому і без них нормально живеться. Постарайтеся відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.

Рак — Король жезлів

Карта обіцяє, що в червні Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати свої ідеї та виявляти фантазію, оскільки буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку, покровитель.

Лев — Туз жезлів

На початку літа Ви можете отримати гідну винагороду за свою працю, нове джерело доходів або навіть нову роботу.

Діва — перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Терези — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що протягом наступного місяця Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Скорпіон — перевернутий Туз мечів

У червні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай, також Ви можете стикнутися з проблемами, вирішити які буде просто неможливо. Бережіть себе і не перестарайтеся. Також придивіться до людей, — хтось з Вашого оточення може Вас використовувати.

Стрілець — перевернута Вісімка кубків

Якщо поточна робота не влаштовує Вас у всіх сенсах, то кидайте її, оскільки зможете знайти зайнятість краще та з більшим достатком.

Козоріг — Двійка мечів

У червні у Вас можуть виникнути конфлікти та розбіжності з кимось у фінансових та ділових питаннях, також можуть затриматися виплати. Відкладіть важливі справи, якщо це можливо, а якщо ні, то ретельно читайте всі папери перш ніж підписувати, — можливі підводні камені.

Водолій — перевернутий Король пентаклів

На початку літа Ви можете бути дуже стурбовані своїм фінансовим становищем, але картка попереджає — краще не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів, удача буде не на Вашому боці.

Риби — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає, — наступного місяця можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися згідно з картами Таро до кінця цього року.

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