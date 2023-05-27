Зі святом, рідна! Найкращі привітання з днем народження мамі

Зробіть день народження мами особливим

День народження мами – особливий день із незліченних причин. Для початку, вона найважливіша жінка у вашому житті. Вона несе відповідальність за ваше виховання та беззастережну любов до вас. Не варто говорити, що вона заслуговує на всілякі похвали в день, коли з’явилася на світ. Звичайно, ви можете вручити їй чудовий подарунок на день народження, приготувати її улюблений торт, порадувати букетом найулюбленіших квітів. Але ніщо так не покаже вашу вдячність, як душевні та зворушливі побажання з днем народження матусі.

Але спроба висловити все те, що мама означає для вас, може виявитися складним завданням. Тому "Телеграф" зібрав кілька найкращих привітань із днем ​​народження для мами, які будуть вашим натхненням.

Поздоровлення мамі на день народження своїми словами

Мила, люба, улюблена, найкраща на світі мамуля! Вітаю тебе з днем народження! Нехай усмішка ніколи не покидає твоє обличчя, нехай радість переповнює твоє серце, а на душі завжди буде тепло та легко! Будь здоровою та щасливою! Я дуже сильно тебе люблю. Обіймаю і міцно цілую!

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Колись ти подарувала мені цей світ! Той, який дуже складний, добрий і злий, теплий і холодний — найрізноманітніший. Ти пізнавала його зі мною, ми разом росли, розвивалися та дорослішали. Ти раділа всім успіхам, які ми переживали разом, і засмучувалася тим невдачам, які часом чатували. Ти жила зі мною, а я жив із тобою. Тому свято твого народження таке важливе і радісне для мене. Моя найближча людина! Ти сонечко, яке випромінює тепло. Цього прекрасного дня хочу побажати тобі міцного здоров’я, щирого щастя, вічної молодості та краси. Я тебе дуже люблю, найрідніша людина!

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Люба моя, люба мамуля! Сьогодні твій день народження! Я щиро вітаю тебе і бажаю здоров’я і багато-багато радості. Я бажаю тобі виконання всіх твоїх найзаповітніших бажань. Нехай усе, про що ти мрієш, обов’язково здійсниться. І нехай на душі завжди буде свято та спокій. Будь щаслива!

Привітання коханій матусі у віршах

Матусю моя дорогенька, рідненька, Така золота моя, ніжна ти, ненько. Тебе з днем народження щиро вітаю, Здоров´ я міцного сердечно бажаю! Хай в хаті твоїй буде затишно, гарно, А небо над нею — ясне і безхмарне. Сусіди хай люблять тебе, поважають, І діти з онуками хай приїжджають! Будь гарною ти і завжди молодою. І мудрість, і віра хай будуть з тобою. Хай Бог дає сили і щастя багато, Щоб ми могли довго тебе цілувати!

Я міцніше обійму, подивлюся в очі — Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу! Душу хай твою плекають радість та любов, Янголятко захищає серце знов і знов. Мрії здійснюються рясно, як росте трава. Ти така в мене красива, мамо, молода! Не рахуй свої літа, молодій душою, А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою!

Немає нічого на світі рідніше, Тепліше, добріше ніж ти, моя мамо! Тебе я люблю за все в світі найбільше, Бо ти колихала мене до світання. У твій день народження хочу бажати, Щоб ти завжди поруч із нами була, Здорова, щаслива, ласкава й цікава, Як квіточка літня, яскраво цвіла! Мене обдарувала найкращими рисами, Тебе обдарую хоч букетом троянд, А хочеш піонами? Хочеш ірисами? Що хочеш, мамуля, за тебе віддам!

Найкраще вітання для мами

Люба моя мамуся! Рідна моя та найближча людина! Вітаю тебе з днем народження! Дякую тобі за все, що ти зробила для мене. Твоя сила духу та стійкість завжди підтримували мене і давали вистояти у скрутну хвилину. Мені так хочеться побажати тобі всього на світі, а подарувати ще більше. Побажати здоров’я, багато чудового здоров’я. Побажати, щоб ти не втомлювалася, не засмучувалася. Була щасливою і задерикуватою, і усміхненою. Нехай прожиті роки не відбиваються на тобі. Щоб ти завжди була молода та красива. Достатку тобі, моя дорога матусю! Не лише матеріального, а й душевного. Адже ти стільки своєї доброти та тепла віддаєш нам, не дбаючи про себе. Нехай не буде негараздів і важких думок. Я дуже тебе люблю! Дякую тобі за все та за те, що ти в мене просто є. З днем народження, моя мамо!

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Люба мамо моя! Сьогодні твій день народження. Сьогодні все – тільки для тебе. Залишайся завжди такою ж молодою та красивою, енергійною, веселою, коханою. Нехай на твоєму шляху і далі буде лише радість світлих днів, поряд будуть лише рідні та близькі люди, надійні та вірні друзі. Нехай твої очі завжди світяться лише від щастя. Ніколи не засмучуйся, більше відпочивай, будь такою ж позитивною, милою, ласкавою і доброю, а найголовніше, здоровою. Будь щаслива!

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Мамочка! Хочу побажати тобі цього дня лише найприємнішого: безмежного кохання, купи компліментів, енергії, сил і часу, який ти присвятиш тільки собі! Залишайся такою ж чарівною і висвітлюй своєю посмішкою весь світ! Дуже тебе люблю і дякую за все, що ти робиш. Нехай у тобі панує душевний спокій, а довкола тебе — затишок, краса та гармонія! Бажаю тобі натхнення, яскравих та запальних зустрічей, гарних та казкових місць, а також комфорту та міцного здоров’я!

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