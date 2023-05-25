Лінивий "Київський торт" із чотирьох інгредієнтів: рецепт, який завжди виходить
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Легкий рецепт приголомшливого десерту
Яку страву можна вважати справжньою візитівкою Києва? Безумовно, хтось згадав про київську перепічку, але ми сьогодні поговоримо про солодкий символ — "Київський торт". Навряд чи знайдеться людина, яка не чула і не куштувала її — хрусткі коржі, ніжний крем і горіхи поєднуються в неймовірно смачному десерті.
"Київський торт" за рецептом Shuba ідеальний, адже вам не потрібно навіть випікати його. Вам знадобляться лише три основні інгредієнти – готове печиво з горіхового безе, згущене молоко та вершкове масло. Додатково присмажити торт можна подрібненими лісовими горіхами, арахісом або тертим шоколадом, а у "дорослому" варіанті можна додати 1-2 столові ложки коньяку.
Як приготувати лінивий "Київський торт"
Інгредієнти на 6 порцій:
- печиво безе — 400 г;
- масло вершкове — 200 г;
- згущене молоко — 440 г;
- горіхи — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло і згущене молоко витримайте при кімнатній температурі близько години, масло повинне стати м’яким.
- На м’яку олію вилийте згущене молоко і ретельно розмішайте. Збивати не потрібно, лише доведіть масу до однорідної суміші. Якщо використовуєте коньяк, то влийте його та розмішайте.
- Форму для торта застелите харчовою поліетиленовою плівкою так, щоб вона звисала через край.
- Викладіть одним шаром щільно ціле печиво та заповніть порожнини наламаними шматочками. Вилийте половину крему, розрівняйте.
- Викладіть другий шар печива, також заповнюючи всі порожнини. Залийте кремом, що залишився, розрівняйте його. Трохи струсіть форму з боку на бік, щоб крем розподілився між печивом.
- Накрийте торт чистим поліетиленовим пакетом і рівномірно руками утрамбуйте масу. Поставте торт у холодильник щонайменше 2 години.
- Дістаньте застиглий торт з холодильника, викладіть на блюдо, зніміть поліетилен, посипте печивом подрібненим або горіхами.
Приготуйте улюблену каву, візьміть шматочок десерту та насолоджуйтесь! Приємного проведення часу!