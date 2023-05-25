Лінивий "Київський торт" із чотирьох інгредієнтів: рецепт, який завжди виходить

Легкий рецепт приголомшливого десерту

Яку страву можна вважати справжньою візитівкою Києва? Безумовно, хтось згадав про київську перепічку, але ми сьогодні поговоримо про солодкий символ — "Київський торт". Навряд чи знайдеться людина, яка не чула і не куштувала її — хрусткі коржі, ніжний крем і горіхи поєднуються в неймовірно смачному десерті.

"Київський торт" за рецептом Shuba ідеальний, адже вам не потрібно навіть випікати його. Вам знадобляться лише три основні інгредієнти – готове печиво з горіхового безе, згущене молоко та вершкове масло. Додатково присмажити торт можна подрібненими лісовими горіхами, арахісом або тертим шоколадом, а у "дорослому" варіанті можна додати 1-2 столові ложки коньяку.

Як приготувати лінивий "Київський торт"

Інгредієнти на 6 порцій:

печиво безе — 400 г;

масло вершкове — 200 г;

згущене молоко — 440 г;

горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Вершкове масло і згущене молоко витримайте при кімнатній температурі близько години, масло повинне стати м’яким. На м’яку олію вилийте згущене молоко і ретельно розмішайте. Збивати не потрібно, лише доведіть масу до однорідної суміші. Якщо використовуєте коньяк, то влийте його та розмішайте. Форму для торта застелите харчовою поліетиленовою плівкою так, щоб вона звисала через край. Викладіть одним шаром щільно ціле печиво та заповніть порожнини наламаними шматочками. Вилийте половину крему, розрівняйте. Викладіть другий шар печива, також заповнюючи всі порожнини. Залийте кремом, що залишився, розрівняйте його. Трохи струсіть форму з боку на бік, щоб крем розподілився між печивом. Накрийте торт чистим поліетиленовим пакетом і рівномірно руками утрамбуйте масу. Поставте торт у холодильник щонайменше 2 години. Дістаньте застиглий торт з холодильника, викладіть на блюдо, зніміть поліетилен, посипте печивом подрібненим або горіхами.

Приготуйте улюблену каву, візьміть шматочок десерту та насолоджуйтесь! Приємного проведення часу!