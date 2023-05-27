С праздником, родная! Лучшие поздравления с днем рождения маме

Сделайте день рождения мамы особенным

День рождения мамы — особенный день по бесчисленным причинам. Для начала, она самая важная женщина в вашей жизни. Она несет ответственность за ваше воспитание и безоговорочную любовь к вам. Не стоит говорить, что она заслуживает всяческих похвал в день, когда появилась на свет. Конечно, вы можете вручить ей отличный подарок на день рождения, приготовить ее любимый торт, порадовать букетом самых любимых цветов. Но ничто так не покажет вашу признательность, как душевные и трогательные пожелания с днем рождения мамочке.

Но попытка выразить все то, что мама значит для вас, может оказаться сложной задачей. Поэтому "Телеграф" собрал несколько лучших поздравлений с днем ​​рождения для мамы, которые будут вашим вдохновением.

Поздравление маме на день рождения своими словами

Милая, дорогая, любимая, самая лучшая на свете мамуля! Поздравляю тебя с днём рождения! Пусть улыбка никогда не покидает твоё лицо, пусть радость переполняет твоё сердце, а на душе всегда будет тепло и легко! Будь здоровой и счастливой! Я очень сильно тебя люблю. Обнимаю и крепко целую!

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Когда-то ты подарила этот мир мне! Тот, который очень сложный, добрый и злой, тёплый и холодный, — самый разнообразный. Ты познавала его со мной, мы вместе росли, развивались и взрослели. Ты радовалась всем успехам, которые мы переживали вместе, и огорчалась тем неудачам, которые порой подстерегали. Ты жила со мной, а я жил с тобой. Поэтому праздник твоего рождения так важен и радостный для меня. Мой самый близкий человек! Ты солнышко, которое излучает тепло. В этот прекрасный день, хочу пожелать тебе крепкого здоровья, искреннего счастья, вечной молодости и красоты. Я тебя очень люблю, самый родной человек!

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Дорогая моя, любимая мамуля! Сегодня твой день рождения! Я от души поздравляю тебя и желаю здоровья и много-много радости. Я желаю тебе исполнения всех твоих самых заветных желаний. Пусть все, о чем ты мечтаешь, обязательно исполнится. И пусть на душе всегда будет праздник и спокойствие. Будь счастлива!

Поздравление любимой мамочке в стихах

Тебя дороже в мире нет. Пусть Бог хранит тебя от бед. И в день рожденья твой, родная, Тебя сердечно поздравляю. Желаю счастья, и здоровья, И сердца, полного любовью. Что годы мчатся — не беда, В душе ты, мама, молода. Веселой будь, оптимистичной, Красивой, смелой, ироничной. Скажу я, что на всей Земле Подобных, мама, нет тебе.

Мама, пусть годы уносят невзгоды, Желаем тебе только ясной погоды, Хотя, ведь не важно, что там за окном, Пусть будет наполнен любовью твой дом, Пусть близкие люди тебя согревают, И счастьем сердечко твое наполняют, Достатка тебе пусть Господь поднесет И полную чашу здоровья нальет, Будь нежная и сотню лет молодая, Мы любим тебя, С днем рожденья, родная!

Родные милые черты. Незаменимый человек. Спасибо, мамочка, что ты Была со мной и в дождь, и в снег. За ночи долгие без сна, За мысли, полные тревог. Ты, мама, у меня одна, Пусть бережет же тебя Бог. Пускай листает время вспять, Не торопясь, твои года, И буду я оберегать И помогать тебе всегда. А ты, прошу, меня прости За всё, что делаю не так. Ты улыбайся, не грусти, Судьбой нам послан добрый знак. Словами всё не передать, Твой день рожденья — волшебство! Хочу тебя сейчас обнять И душ почувствовать родство. Желаю счастья и тепла, Любви, здоровья, доброты. И если б только я могла — Твои б исполнила мечты!

Самое лучшее поздравление для мамы

Дорогая моя мамулечка! Родной мой и самый близкий человек! Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за всё, что ты сделала для меня. Твоя сила духа и стойкость всегда поддерживали меня и давали выстоять в трудную минуту. Мне так хочется пожелать тебе всего на свете, а подарить − ещё больше. Пожелать здоровья, много отменного здоровья. Пожелать, чтобы ты не уставала, не огорчалась. Была счастливой и задорной, и улыбчивой. Пусть прожитые годы не отражаются на твоём лице. Чтобы ты всегда была молода и красива. Достатка тебе, моя драгоценная мамочка! Не только материального, но и душевного. Ведь ты столько своей доброты и тепла отдаёшь нам, не заботясь о себе. Пусть не будет невзгод и тяжёлых мыслей. Я очень тебя люблю! Спасибо тебе за всё и за то, что ты у меня просто есть. С днем рождения, моя мама!

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Милая, любимая и дорогая мама моя! Сегодня твой день рождения. Сегодня всё — только для тебя. Оставайся всегда такой же молодой и красивой, энергичной, веселой, любимой. Пусть на твоем пути и дальше будет только радость светлых дней, рядом будут только родные и близкие люди, надежные и верные друзья. Пусть твои глаза всегда светятся только от счастья. Никогда не унывай, побольше отдыхай, будь такой же позитивной, милой, ласковой и доброй, а самое главное, здоровой. Будь счастлива!

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Мамочка! Хочу пожелать тебе в этот день только самого приятного: безграничной любви, ворох комплиментов, энергии, сил и времени, которое ты посвятишь только себе! Оставайся такой же обворожительной и освещай своей улыбкой весь мир! Очень тебя люблю и благодарю за всё, что ты делаешь. Пусть в тебе царит душевное спокойствие, а вокруг тебя — уют, красота и гармония! Желаю тебе вдохновения, ярких и зажигательных встреч, красивых и сказочных мест, а также комфорта и крепкого здоровья!

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