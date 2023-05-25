Ленивый "Киевский торт" из четырех ингредиентов: рецепт, который всегда получается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легкий рецепт потрясающего десерта
Какое блюдо можно считать настоящей визитной карточкой Киева? Безусловно, кто-то вспомнил о киевской перепичке, но мы сегодня поговорим о сладком символе — "Киевском торте". Вряд ли найдется человек, который не слышал и не пробовал его — хрустящие коржи, нежный крем и орехи сочетаются в невероятно вкусном десерте.
"Киевский торт" по рецепту Shuba — идеальный, ведь вам не нужно даже выпекать его. Вам понадобятся только три основных ингредиента — готовое печенье из орехового безе, сгущенка и сливочное масло. Дополнительно сдобрить торт можно измельченными лесными орехами, арахисом или тертым шоколадом, а во "взрослом" варианте можно добавить 1-2 столовых ложки коньяка.
Как приготовить ленивый "Киевский торт"
Ингредиенты на 6 порций:
- печенье безе — 400 г;
- масло сливочное — 200 г;
- сгущенное молоко — 440 г;
- орехи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сливочное масло и сгущенку выдержите при комнатной температуре около часа, масло должно стать мягким.
- На мягкое масло вылейте сгущенку и тщательно размешайте. Взбивать не нужно, только доведите массу до однородной смеси. Если используете коньяк, то влейте его и размешайте.
- Форму для торта застелите пищевой полиэтиленовой пленкой так, чтобы она свисала через край.
- Выложите одним слоем плотно целое печенье и заполните полости наломанными кусочками. Вылейте половину крема, разровняйте.
- Выложите второй слой печенья, также заполняя все полости. Залейте оставшимся кремом, разровняйте его. Немного стряхните форму из стороны в сторону, чтобы крем распределился между печеньем.
- Накройте торт чистым полиэтиленовым пакетом и руками равномерно утрамбуйте массу. Поставьте торт в холодильник не менее чем на 2 часа.
- Достаньте застывший торт из холодильника, выложите на блюдо, снимите полиэтилен, посыпьте измельченным печеньем или орехами.
Приготовьте любимый кофе, возьмите кусочек десерта и наслаждайтесь! Приятного времяпрепровождения!