Ленивый "Киевский торт" из четырех ингредиентов: рецепт, который всегда получается

Легкий рецепт потрясающего десерта

Какое блюдо можно считать настоящей визитной карточкой Киева? Безусловно, кто-то вспомнил о киевской перепичке, но мы сегодня поговорим о сладком символе — "Киевском торте". Вряд ли найдется человек, который не слышал и не пробовал его — хрустящие коржи, нежный крем и орехи сочетаются в невероятно вкусном десерте.

"Киевский торт" по рецепту Shuba — идеальный, ведь вам не нужно даже выпекать его. Вам понадобятся только три основных ингредиента — готовое печенье из орехового безе, сгущенка и сливочное масло. Дополнительно сдобрить торт можно измельченными лесными орехами, арахисом или тертым шоколадом, а во "взрослом" варианте можно добавить 1-2 столовых ложки коньяка.

Как приготовить ленивый "Киевский торт"

Ингредиенты на 6 порций:

печенье безе — 400 г;

масло сливочное — 200 г;

сгущенное молоко — 440 г;

орехи — по вкусу.

Способ приготовления:

Сливочное масло и сгущенку выдержите при комнатной температуре около часа, масло должно стать мягким. На мягкое масло вылейте сгущенку и тщательно размешайте. Взбивать не нужно, только доведите массу до однородной смеси. Если используете коньяк, то влейте его и размешайте. Форму для торта застелите пищевой полиэтиленовой пленкой так, чтобы она свисала через край. Выложите одним слоем плотно целое печенье и заполните полости наломанными кусочками. Вылейте половину крема, разровняйте. Выложите второй слой печенья, также заполняя все полости. Залейте оставшимся кремом, разровняйте его. Немного стряхните форму из стороны в сторону, чтобы крем распределился между печеньем. Накройте торт чистым полиэтиленовым пакетом и руками равномерно утрамбуйте массу. Поставьте торт в холодильник не менее чем на 2 часа. Достаньте застывший торт из холодильника, выложите на блюдо, снимите полиэтилен, посыпьте измельченным печеньем или орехами.

Приготовьте любимый кофе, возьмите кусочек десерта и наслаждайтесь! Приятного времяпрепровождения!