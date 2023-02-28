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З Днем народження! Стильні листівки для жінки

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Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вітальна картинка з днем народження
Вітальна картинка з днем народження. Фото telegraf.com.ua

Подаруйте іменинниці елегантне привітання з днем народження

День народження жінки — додатковий привід порадувати її подарунками та увагою. Проявити свої теплі почуття можна за допомогою гарних побажань. При цьому доповнити вітання із днем народження стильною листівкою.

Іменинниці буде приємно отримати яскраве, красиве душевне привітання від дорогої та коханої людини. Безпрограшний варіант — листівка із зображенням букета або просто красивих квітів. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав стильні картинки із днем народження жінці. Будь-яку з них можна зберегти на свій гаджет і відправити іменинниці зручним способом.

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Модні листівки з днем народження для жінки

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Раніше "Телеграф" публікував варіанти поздоровлень жінці з днем народження у віршах. Також на сайті можна підібрати вітання з днем народження у воєнний час.

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