Яскраве привітання з днем народження жінці: побажання у віршах

Виберіть для іменинниці найкрасивіший вірш із днем народження

Наближається день народження близької чи просто знайомої жінки, а на думку не спадає оригінальне привітання ? Вийти із ситуації допоможе гарний вірш. Ліричне вітання справді порадує, а може, навіть здивує іменинницю і надовго залишиться в пам’яті.

"Телеграф" зібрав дуже гарні вірші з днем народження для жінки. Виберіть одне з них і відправте іменинниці у соцмережах або за допомогою месенджера. Тим самим ви подаруєте чудовий настрій та щасливу усмішку винуватці урочистостей.

Вірші жінці з днем народження

Бажаю вам квітів та мирного неба, Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. Хай доля вам щастя багато дає, Зозуля сто років життя накує. Хай справдяться мрії, здійсняться дива, Хай кругом від сміху іде голова, Достатку – у будні, в свята – подарунків, Гарних подій, доброти, поцілунків!

Вітаю з святом пречудовим! Хай буде день цей винятковим. Хай подарує купу щастя І радісний, веселий настрій. Бажаю радості, любові, Знаходити причини нові, Щоб жити, мріяти, творити І мрії всі свої здійснити!

Вітаю щиро вас зі святом! Бажаю вам добра багато, Здоров’я гарного, міцного, І сміху щирого, гучного. Тепла і злагоди в родині, Щоб не було для сліз причини, Щоб друзі щиро посміхались, Все заплановане вдавалось!

Чого бажають гарній жінці? Хіба що щастя аж по вінця, Хай душу радість зігріває, Хай серце прикрощів не знає, Хай збудуться мрії, здійсняться дива, Хай щире кохання тебе зігріва. Хай сили прибудуть на довгі літа, А в серці твоїм хай живе доброта!

Хороші вірші у день народження жінці

Як завжди, чарівною ти залишайся! І в день цей святковий ні краплі не хмарся, Роки не рахуй — вони досвід лише, А краще святкуй, бо життя наше йде. Радій кожній днині і квітни душою, Хай Ангел з небес буде поруч з тобою. І доля плекає, і місяць тобі Хай стежку посвітить, якщо ти в пітьмі. Та ще зичу щастя, здоров’я, любові І успіхи щоб кожен день були нові!

Вітаю від щирого серця, вітаю! Жіночого щастя й натхнення бажаю, Щоб квітла краса, як троянда мрійлива, Сьогоднішнє свято було особливим. Хай радість на серці ніколи не згасне. Хай усмішка сяє, мов сонечко ясне. Здоров’я міцного, кар’єрних висот! Ще зичу багатства й не знати турбот!

Жінки лиш с кожним роком молодіють, Тож день народження — не привід сумувати. Дню кожному бажаю я радіти, Хай буде завжди на душі веселе свято! Хай завжди будуть поруч найрідніші, Любові, миру, затишку, тепла, достатку. Прийміть мої вітання найщиріші, Бажаю весело сьогодні святкувати!

Жіночого щастя я щиро бажаю, Здоров’я, наснаги, любові без краю. Емоцій приємних та гарних сюрпризів, Дарунків від долі, здійснення капризів. Уваги ще від протилежної статі, Щоб квіти щоденно стояли у хаті. А серце від радощів щоб тріпотіло, До мрій своїх щоб прямувала ти сміло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як красиво привітати жінку з ювілеєм, а також публікував цікаві привітання для жінок із днем народження своїми словами.