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Яркое поздравление с днем рождения женщине: пожелания в стихах

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Стихотворения с днем рождения на любой вкус
Стихотворения с днем рождения на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Выберите для именинницы самый красивый стих с днем рождения

Приближается день рождения близкой или просто знакомой женщины, а на ум не приходит оригинальное поздравление? Выйти из ситуации поможет красивое стихотворение. Лирическое поздравление действительно порадует, а может быть, даже удивит именинницу и надолго останется у нее в памяти.

"Телеграф" собрал очень красивые стихи с днем рождения для женщины. Выберите одно из них и отправьте имениннице в соцсетях или мессенджере. Тем самым вы подарите прекрасное настроение и счастливую улыбу виновнице торжества.

Стихи женщине с днем рождения

Что хочет женщина, того и хочет Бог —

Загадывай, желай в свой день рожденья,

Ведет пусть к счастью тысяча дорог,

Пускай искрятся радостью мгновенья!

Купайся в золотых лучах любви,

Пусть каждая минута счастьем дышит,

Исполнятся желанья все твои,

Там, наверху, сейчас тебя услышат!

Пусть сегодня ты будешь богиней,

Нереально красивой, желанной.

Пусть к ногам все мужчины в мире

Будут падать искусно и рьяно.

Пусть вокруг зажигаются звёзды,

Пусть сверкают искорки страз.

Никогда чтоб не капали слёзы

С твоих сказочных ласковых глаз.

Не меняй своих жизненных целей,

Сохрани в душе огонёк.

Ты прекрасней всех в мире и знаешь,

Сохрани свой чудесный мирок.

Желаю быть женщиной любимой,

Не горевать, не унывать

И по дороге жизни длинной

С улыбкой весело шагать.

Пусть в этот день букетов море

Преподнесут тебе друзья,

Печаль не тронет глаз красивых

И будет легкой жизнь твоя!

Сияй же ты как лучик солнца,

Будь нежной, ласковой всегда.

И пусть наградой будет счастье

На все грядущие года!

Будь всегда счастливой самой,

Будь веселой и здоровой,

И капризной, и упрямой,

И доверчивой, и строгой.

Будь такой, какой захочешь…

И хорошей, и строптивой,

Мы ведь любим тебя очень

И считаем самой милой.

Хорошие стихи в день рождения женщине

Будь самой прекрасной,

Будь самой счастливой,

Волшебные сказки

Пусть станут вдруг былью.

Любви и здоровья,

Семейного счастья,

Твой дом стороной

Пусть обходят ненастья.

Танцуй, хохочи, песни пой

До упаду,

В твой день рожденья, поверь,

Так и надо!

Желаю в радости купаться,

Чтоб не смолкал счастливый смех;

Пускай тебя сопровождают

Здоровье, радость и успех!

Пусть каждый день твой будет ярким,

Безмерно радуют друзья,

Пусть не кончаются подарки,

И рядом будет вся семья!

Пускай любовь, надежды, счастье

Вдруг попадутся на крючок;

Желаю море женской власти

И быстрый денежный поток!

Пусть каждый новый день рожденья

Приносит в жизнь цветные краски.

Наполнит сердце вдохновением,

Тепло подарит, солнце ласку.

Пусть все друзья напомнят дружно,

Что день сегодня очень славный.

О том, что есть любовь и дружба −

И в этом смысл жизни главный.

И пусть задуманное точно

Осуществится, воплотится.

А счастье в дом, ну очень срочно,

Внезапно в двери постучится.

Желаю, может быть, простого,

Того, что сердцу близко очень.

Чтоб вместе все собрались снова.

И жизни, чтоб не гас источник.

С днем рождения тебя.

Мира, радости, добра!

Пела чтоб душа от счастья,

Улетело чтоб ненастье.

Чтобы дом был полной чашей,

Чтоб мечты сбывались чаще.

Чтоб всегда была красивой,

Мудрой, доброй и любимой!

Никогда не унывай,

С солнышком рассвет встречай!

Пусть сияют твои глазки.

Расцветай, как в доброй сказке!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить женщину с юбилеем, а также публиковал интересные поздравления для женщин с днем рождения своими словами.

Теги:
#Стихи #Поздравления #Праздники #Пожелания #С Днем рождения