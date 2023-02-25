Яркое поздравление с днем рождения женщине: пожелания в стихах

Выберите для именинницы самый красивый стих с днем рождения

Приближается день рождения близкой или просто знакомой женщины, а на ум не приходит оригинальное поздравление? Выйти из ситуации поможет красивое стихотворение. Лирическое поздравление действительно порадует, а может быть, даже удивит именинницу и надолго останется у нее в памяти.

"Телеграф" собрал очень красивые стихи с днем рождения для женщины. Выберите одно из них и отправьте имениннице в соцсетях или мессенджере. Тем самым вы подарите прекрасное настроение и счастливую улыбу виновнице торжества.

Стихи женщине с днем рождения

Что хочет женщина, того и хочет Бог — Загадывай, желай в свой день рожденья, Ведет пусть к счастью тысяча дорог, Пускай искрятся радостью мгновенья! Купайся в золотых лучах любви, Пусть каждая минута счастьем дышит, Исполнятся желанья все твои, Там, наверху, сейчас тебя услышат!

Пусть сегодня ты будешь богиней, Нереально красивой, желанной. Пусть к ногам все мужчины в мире Будут падать искусно и рьяно. Пусть вокруг зажигаются звёзды, Пусть сверкают искорки страз. Никогда чтоб не капали слёзы С твоих сказочных ласковых глаз. Не меняй своих жизненных целей, Сохрани в душе огонёк. Ты прекрасней всех в мире и знаешь, Сохрани свой чудесный мирок.

Желаю быть женщиной любимой, Не горевать, не унывать И по дороге жизни длинной С улыбкой весело шагать. Пусть в этот день букетов море Преподнесут тебе друзья, Печаль не тронет глаз красивых И будет легкой жизнь твоя! Сияй же ты как лучик солнца, Будь нежной, ласковой всегда. И пусть наградой будет счастье На все грядущие года!

Будь всегда счастливой самой, Будь веселой и здоровой, И капризной, и упрямой, И доверчивой, и строгой. Будь такой, какой захочешь… И хорошей, и строптивой, Мы ведь любим тебя очень И считаем самой милой.

Хорошие стихи в день рождения женщине

Будь самой прекрасной, Будь самой счастливой, Волшебные сказки Пусть станут вдруг былью. Любви и здоровья, Семейного счастья, Твой дом стороной Пусть обходят ненастья. Танцуй, хохочи, песни пой До упаду, В твой день рожденья, поверь, Так и надо!

Желаю в радости купаться, Чтоб не смолкал счастливый смех; Пускай тебя сопровождают Здоровье, радость и успех! Пусть каждый день твой будет ярким, Безмерно радуют друзья, Пусть не кончаются подарки, И рядом будет вся семья! Пускай любовь, надежды, счастье Вдруг попадутся на крючок; Желаю море женской власти И быстрый денежный поток!

Пусть каждый новый день рожденья Приносит в жизнь цветные краски. Наполнит сердце вдохновением, Тепло подарит, солнце ласку. Пусть все друзья напомнят дружно, Что день сегодня очень славный. О том, что есть любовь и дружба − И в этом смысл жизни главный. И пусть задуманное точно Осуществится, воплотится. А счастье в дом, ну очень срочно, Внезапно в двери постучится. Желаю, может быть, простого, Того, что сердцу близко очень. Чтоб вместе все собрались снова. И жизни, чтоб не гас источник.

С днем рождения тебя. Мира, радости, добра! Пела чтоб душа от счастья, Улетело чтоб ненастье. Чтобы дом был полной чашей, Чтоб мечты сбывались чаще. Чтоб всегда была красивой, Мудрой, доброй и любимой! Никогда не унывай, С солнышком рассвет встречай! Пусть сияют твои глазки. Расцветай, как в доброй сказке!

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