Яркое поздравление с днем рождения женщине: пожелания в стихах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выберите для именинницы самый красивый стих с днем рождения
Приближается день рождения близкой или просто знакомой женщины, а на ум не приходит оригинальное поздравление? Выйти из ситуации поможет красивое стихотворение. Лирическое поздравление действительно порадует, а может быть, даже удивит именинницу и надолго останется у нее в памяти.
"Телеграф" собрал очень красивые стихи с днем рождения для женщины. Выберите одно из них и отправьте имениннице в соцсетях или мессенджере. Тем самым вы подарите прекрасное настроение и счастливую улыбу виновнице торжества.
Стихи женщине с днем рождения
Что хочет женщина, того и хочет Бог —
Загадывай, желай в свой день рожденья,
Ведет пусть к счастью тысяча дорог,
Пускай искрятся радостью мгновенья!
Купайся в золотых лучах любви,
Пусть каждая минута счастьем дышит,
Исполнятся желанья все твои,
Там, наверху, сейчас тебя услышат!
Пусть сегодня ты будешь богиней,
Нереально красивой, желанной.
Пусть к ногам все мужчины в мире
Будут падать искусно и рьяно.
Пусть вокруг зажигаются звёзды,
Пусть сверкают искорки страз.
Никогда чтоб не капали слёзы
С твоих сказочных ласковых глаз.
Не меняй своих жизненных целей,
Сохрани в душе огонёк.
Ты прекрасней всех в мире и знаешь,
Сохрани свой чудесный мирок.
Желаю быть женщиной любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
Будь всегда счастливой самой,
Будь веселой и здоровой,
И капризной, и упрямой,
И доверчивой, и строгой.
Будь такой, какой захочешь…
И хорошей, и строптивой,
Мы ведь любим тебя очень
И считаем самой милой.
Хорошие стихи в день рождения женщине
Будь самой прекрасной,
Будь самой счастливой,
Волшебные сказки
Пусть станут вдруг былью.
Любви и здоровья,
Семейного счастья,
Твой дом стороной
Пусть обходят ненастья.
Танцуй, хохочи, песни пой
До упаду,
В твой день рожденья, поверь,
Так и надо!
Желаю в радости купаться,
Чтоб не смолкал счастливый смех;
Пускай тебя сопровождают
Здоровье, радость и успех!
Пусть каждый день твой будет ярким,
Безмерно радуют друзья,
Пусть не кончаются подарки,
И рядом будет вся семья!
Пускай любовь, надежды, счастье
Вдруг попадутся на крючок;
Желаю море женской власти
И быстрый денежный поток!
Пусть каждый новый день рожденья
Приносит в жизнь цветные краски.
Наполнит сердце вдохновением,
Тепло подарит, солнце ласку.
Пусть все друзья напомнят дружно,
Что день сегодня очень славный.
О том, что есть любовь и дружба −
И в этом смысл жизни главный.
И пусть задуманное точно
Осуществится, воплотится.
А счастье в дом, ну очень срочно,
Внезапно в двери постучится.
Желаю, может быть, простого,
Того, что сердцу близко очень.
Чтоб вместе все собрались снова.
И жизни, чтоб не гас источник.
С днем рождения тебя.
Мира, радости, добра!
Пела чтоб душа от счастья,
Улетело чтоб ненастье.
Чтобы дом был полной чашей,
Чтоб мечты сбывались чаще.
Чтоб всегда была красивой,
Мудрой, доброй и любимой!
Никогда не унывай,
С солнышком рассвет встречай!
Пусть сияют твои глазки.
Расцветай, как в доброй сказке!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить женщину с юбилеем, а также публиковал интересные поздравления для женщин с днем рождения своими словами.