Не думайте о россиянах, когда делаете отбивные – получится фарш: юморные шутки на злобу дня

Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения

Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы продолжают активно шутить о российских оккупантах. Ведь это отличный способ отвлечься и поддержать боевое настроение. К тому же некоторые шутки внушают веру в то, что все обязательно будет хорошо. Приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становится все больше.

"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети, которые точно не оставят в вашей душе печали. Читаем и смеемся!

Заходит бабушка в автобус, а там сидит парень, и она говорит: - Парень, ты так похож на путина! - Да? И чем же это? - Сидишь как долбо**б, и никому место не уступаешь!

Украинские мамы раньше: - Как ты это еще не нашел работу?! Игорь со второго подъезда уже три года программистом работает! Украинские мамы сейчас: - Как ты еще не подбил ни одного танка?! Игорь из второго подъезда уже два взорвал, и еще один потом домой привезет!

А вот сейчас действительно неприятно стало, что вакцины не содержат никаких чипов. Так бы постоянно были с нормальной связью во время блэкаутов…

Россияне снова потратили миллионы долларов на ракеты, чтобы продавщица из "Арома Кави", закатив глаза, пошла включать генератор.

Предлагаю тоже запускать пули в сторону россии. С дерьмом на подвесе. Чтобы когда сбивали, дерьмо проливалось дождем на головы ванькам.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.