Не думайте о россиянах, когда делаете отбивные – получится фарш: юморные шутки на злобу дня
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Чтобы не сойти с ума от новостей, украинцы продолжают активно шутить о российских оккупантах. Ведь это отличный способ отвлечься и поддержать боевое настроение. К тому же некоторые шутки внушают веру в то, что все обязательно будет хорошо. Приколы не заканчиваются, и с каждым днем их становится все больше.
"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети, которые точно не оставят в вашей душе печали. Читаем и смеемся!
Заходит бабушка в автобус, а там сидит парень, и она говорит:
- Парень, ты так похож на путина!
- Да? И чем же это?
- Сидишь как долбо**б, и никому место не уступаешь!
Украинские мамы раньше:
- Как ты это еще не нашел работу?! Игорь со второго подъезда уже три года программистом работает!
Украинские мамы сейчас:
- Как ты еще не подбил ни одного танка?! Игорь из второго подъезда уже два взорвал, и еще один потом домой привезет!
А вот сейчас действительно неприятно стало, что вакцины не содержат никаких чипов. Так бы постоянно были с нормальной связью во время блэкаутов…
Россияне снова потратили миллионы долларов на ракеты, чтобы продавщица из "Арома Кави", закатив глаза, пошла включать генератор.
Предлагаю тоже запускать пули в сторону россии. С дерьмом на подвесе. Чтобы когда сбивали, дерьмо проливалось дождем на головы ванькам.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах.