Привітання жінці з днем народження: оригінальні побажання

Подаруйте іменинниці яскраві емоції

Оригінальні вірші та креативні привітання з днем народження жінці подарують радість та піднімуть настрій іменинниці. Вона оцінить незвичайне привітання та запам’ятає його надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, як гарно привітати жінку з днем народження. У цій добірці ви зможете знайти оригінальне поздоровлення жінці з днем народження.

Креативне вітання з днем народження жінці

Фрукти ось на кожен смак, Хай прийдуть тобі на лад! Apple на телефоні, Піднесе тебе на троні! В Чері за кермо сідай, відстань будь-яку долай! Ти у Цитрус завітай, І ні в чому собі не відмовляй! Mango людям до смаку, Завітай до бутіку! Будь яскрава і красива, Разом з фруктами щаслива!

Хай з кожним роком Вашого життя, В саду зростає квітка – На знак трудів й зусилля, На знак, що Ви прекрасна жінка! І хай цей сад квітучий і рясний, Для нас всіх буде приклад ясний! А Вам безмежного життя! Здоров’я, щастя і кохання!

Нехай в житті панує тільки радість, А доля буде благою на щедрість, Щоб дарунками звеселяла, Й сумувати не давала! Здоров’я міцного й кохання палкого, Бажаємо всього найкращого такого, Живи, радій і процвітай, Веселись, і, мов метелик порхай!

Оригінальні привітання жінці з днем народження

Ти справжній боєць у житті. Ти можеш навчити, як попри всі труднощі, треба брати себе в руки й мчати докори вітру! Своїм прикладом ти надихаєш людей! Бажаю тобі сил, попутного вітру, фортуну в супутницях та синю птицю на плечі! Вітаю з днем народження! Щастя та нових перемог!

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Для вас дуже важко підібрати привітання, тому що всі слова тьмяніють перед вашою красою, розумом, чарівністю. Ви прикраса цього світу та його надбання. Від щирого серця хочу привітати Вас з днем народження, побажати й надалі захоплювати та радувати нас. Щастя, успіхів, здоров’я, кохання, блискучих перемог та високих досягнень!

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Сьогодні особливий день! День твого народження! Це означає, що в тебе є чудова нагода відкласти швабру, каструлі та інші справи, сісти офіційно на трон і хоч раз на рік побути королевою. А тепер головне, я бажаю тобі не злазити з цього трону цілий рік! Як би не заманювала тебе плита, брудні речі та розкидані іграшки… ти жінка, ти королева! Будь ласка, пам’ятай про це і частіше нагадуй своїй родині! Бажаю тобі любові та турботи рідних, бажаю тобі сяяти красою та насолоджуватися кожним днем та миттю!

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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі життя щасливого, багатого і солодкого, як мед! І щоб ніхто і ніколи не смів і намагатися підмішати туди навіть маленьку краплину дьогтю. Щастя, здоров’я, любові, успіхів та пані фортуну у друзях!

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