Привітання жінці з днем народження: оригінальні побажання
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Подаруйте іменинниці яскраві емоції
Оригінальні вірші та креативні привітання з днем народження жінці подарують радість та піднімуть настрій іменинниці. Вона оцінить незвичайне привітання та запам’ятає його надовго.
Раніше "Телеграф" розповідав, як гарно привітати жінку з днем народження. У цій добірці ви зможете знайти оригінальне поздоровлення жінці з днем народження.
Креативне вітання з днем народження жінці
Фрукти ось на кожен смак,
Хай прийдуть тобі на лад!
Apple на телефоні,
Піднесе тебе на троні!
В Чері за кермо сідай,
відстань будь-яку долай!
Ти у Цитрус завітай,
І ні в чому собі не відмовляй!
Mango людям до смаку,
Завітай до бутіку!
Будь яскрава і красива,
Разом з фруктами щаслива!
Хай з кожним роком Вашого життя,
В саду зростає квітка –
На знак трудів й зусилля,
На знак, що Ви прекрасна жінка!
І хай цей сад квітучий і рясний,
Для нас всіх буде приклад ясний!
А Вам безмежного життя!
Здоров’я, щастя і кохання!
Нехай в житті панує тільки радість,
А доля буде благою на щедрість,
Щоб дарунками звеселяла,
Й сумувати не давала!
Здоров’я міцного й кохання палкого,
Бажаємо всього найкращого такого,
Живи, радій і процвітай,
Веселись, і, мов метелик порхай!
Оригінальні привітання жінці з днем народження
Ти справжній боєць у житті. Ти можеш навчити, як попри всі труднощі, треба брати себе в руки й мчати докори вітру! Своїм прикладом ти надихаєш людей! Бажаю тобі сил, попутного вітру, фортуну в супутницях та синю птицю на плечі! Вітаю з днем народження! Щастя та нових перемог!
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Для вас дуже важко підібрати привітання, тому що всі слова тьмяніють перед вашою красою, розумом, чарівністю. Ви прикраса цього світу та його надбання. Від щирого серця хочу привітати Вас з днем народження, побажати й надалі захоплювати та радувати нас. Щастя, успіхів, здоров’я, кохання, блискучих перемог та високих досягнень!
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Сьогодні особливий день! День твого народження! Це означає, що в тебе є чудова нагода відкласти швабру, каструлі та інші справи, сісти офіційно на трон і хоч раз на рік побути королевою. А тепер головне, я бажаю тобі не злазити з цього трону цілий рік! Як би не заманювала тебе плита, брудні речі та розкидані іграшки… ти жінка, ти королева! Будь ласка, пам’ятай про це і частіше нагадуй своїй родині! Бажаю тобі любові та турботи рідних, бажаю тобі сяяти красою та насолоджуватися кожним днем та миттю!
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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі життя щасливого, багатого і солодкого, як мед! І щоб ніхто і ніколи не смів і намагатися підмішати туди навіть маленьку краплину дьогтю. Щастя, здоров’я, любові, успіхів та пані фортуну у друзях!
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