Деякі програмісти настільки ліниві, що одразу пишуть робочий код: смішні жарти про айтішників

Добірка веселих анекдотів про програмістів, яка не дасть вам нудьгувати.

Програмісти — це досить потрібна та потрібна професія, а ще й дуже смішна, судячи з кількості жартів та анекдотів про айтішників. Якщо ви безпосередньо пов’язані з цією професією, то ви напевно в цих жартах знайдете себе або своїх колег, а якщо ж ні, то просто насолоджуйтесь веселими анекдотами і піднімайте собі настрій.

До вашої уваги — смішні анекдоти та приколи про айтішників.

— Програмісти після смерті куди потрапляють у пекло чи рай? — А яка їм різниця, вони все одно на удальонці

Програміст помирає у 45 років і потрапляє до раю. Він запитує Бога, чому ж він помер так рано. Бог: — Сину мій, якщо враховувати, скільки відпрацьованих годин ти вказував у своїх звітах, ти прожив 82 роки.

Дівчатам програмістів на замітку: якщо ваш коханий сказав вам, що ви для нього на першому місці в цьому житті, то пам’ятайте, що програмісти починають рахувати від нуля.

Програміст приходить до бібліотеки: - Де бібліотекар? - В архіві. — Розархівуйте, будь ласка.

В IT найважче у роботі з клієнтом — це не зробити все, як того хоче клієнт, а пояснити клієнту, що все зроблено точно так, як він просив.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.