Деякі програмісти настільки ліниві, що одразу пишуть робочий код: смішні жарти про айтішників
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Програмісти — це досить потрібна та потрібна професія, а ще й дуже смішна, судячи з кількості жартів та анекдотів про айтішників. Якщо ви безпосередньо пов’язані з цією професією, то ви напевно в цих жартах знайдете себе або своїх колег, а якщо ж ні, то просто насолоджуйтесь веселими анекдотами і піднімайте собі настрій.
До вашої уваги — смішні анекдоти та приколи про айтішників.
— Програмісти після смерті куди потрапляють у пекло чи рай?
— А яка їм різниця, вони все одно на удальонці
Програміст помирає у 45 років і потрапляє до раю. Він запитує Бога, чому ж він помер так рано.
Бог:
— Сину мій, якщо враховувати, скільки відпрацьованих годин ти вказував у своїх звітах, ти прожив 82 роки.
Дівчатам програмістів на замітку: якщо ваш коханий сказав вам, що ви для нього на першому місці в цьому житті, то пам’ятайте, що програмісти починають рахувати від нуля.
Програміст приходить до бібліотеки:
- Де бібліотекар?
- В архіві.
— Розархівуйте, будь ласка.
В IT найважче у роботі з клієнтом — це не зробити все, як того хоче клієнт, а пояснити клієнту, що все зроблено точно так, як він просив.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.