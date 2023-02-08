Некоторые программисты настолько ленивы, что сразу пишут рабочий код: уморительные шутки про айтишников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Программисты — это достаточно востребованная и нужная профессия, а еще и очень смешная, судя по количеству шуток и анекдотов про айтишников. Если вы напрямую связаны с этой профессией, то вы наверняка в этих шутках найдете себя или же своих коллег, а если же нет, то просто наслаждайтесь веселыми анекдотами и поднимайте себе настроение.
Вашему вниманию — смешные анекдоты и приколы про айтишников.
— Программисты после смерти куда попадают, в ад или рай?
— А какая им разница, они все равно на удаленке.
Программист умирает в 45 лет и попадает в рай. Он спрашивает у Бога, почему же он умер так рано.
Бог:
— Сын мой, если учитывать, сколько отработанных часов ты указывал в своих отчетах, ты прожил 82 года.
Девушкам программистов на заметку: если ваш любимый сказал вам, что вы для него на первом месте в этой жизни, то помните, что программисты начинают считать от нуля.
Программист приходит в библиотеку:
— Где библиотекарь?
— В архиве.
— Разархивируйте, пожалуйста.
В IT самое тяжелое в работе с клиентом — это не сделать все, как того хочет клиент, а объяснить клиенту, что все сделано в точности так, как он просил.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.