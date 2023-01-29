У нас в селе лайки не ставят. Понравилась женщина – привези ей навоз! Самые смешные шутки этого дня
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Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям не только с помощью анекдотов о россиянах, но и приколов о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду.
Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о сельской жизни.
Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжают через одно село, и вдруг видят пару свиней.
Жена:
– Твои родственники?
– Ага, теща с тестем.
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Приезжая в село, я больше любила пса Тузика. Он единственный не спрашивал меня, когда я выйду замуж…
В наше село переехала молодая целительница Наталья. У всех женщин перестала болеть голова.
Село – это когда ты покупаешь картошку, чтобы посадить, а потом осенью еще покупаешь, чтобы было что зимой есть…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождения.