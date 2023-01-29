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У нас в селе лайки не ставят. Понравилась женщина – привези ей навоз! Самые смешные шутки этого дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
memesmix.net Новость обновлена 29 января 2023, 10:15

Пусть это воскресенье будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям не только с помощью анекдотов о россиянах, но и приколов о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о сельской жизни.

Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжают через одно село, и вдруг видят пару свиней.

Жена:

– Твои родственники?

– Ага, теща с тестем.

анекдот о селе

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шутка о селе

Приезжая в село, я больше любила пса Тузика. Он единственный не спрашивал меня, когда я выйду замуж…

анекдот о жизни в селе

В наше село переехала молодая целительница Наталья. У всех женщин перестала болеть голова.

шутка о сельской жизни

Село – это когда ты покупаешь картошку, чтобы посадить, а потом осенью еще покупаешь, чтобы было что зимой есть…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождения.

Теги:
#Шутки #Юмор #Деревня #Анекдоты