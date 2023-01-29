У нас в селе лайки не ставят. Понравилась женщина – привези ей навоз! Самые смешные шутки этого дня

Пусть это воскресенье будет наполнено позитивом с нашими анекдотами

Чтобы ваше настроение не падало и было веселым, "Телеграф" решил поднимать его всем своим читателям не только с помощью анекдотов о россиянах, но и приколов о простых жизненных мелочах, окружающих нас всюду.

Сегодня "Телеграф" подготовил для вас свежую подборку анекдотов о сельской жизни.

Муж с женой едут на машине и ссорятся. Проезжают через одно село, и вдруг видят пару свиней. Жена: – Твои родственники? – Ага, теща с тестем.

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Приезжая в село, я больше любила пса Тузика. Он единственный не спрашивал меня, когда я выйду замуж…

В наше село переехала молодая целительница Наталья. У всех женщин перестала болеть голова.

Село – это когда ты покупаешь картошку, чтобы посадить, а потом осенью еще покупаешь, чтобы было что зимой есть…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о дне рождения.