У нас у селі вподобайки не ставлять. Сподобалась жіночка — привези їй гній! Найсмішніші жарти цього дня

Нехай ця неділя буде наповнена позитивом з нашими анекдотами

Щоб ваш настрій не падав і був веселим, "Телеграф" вирішив піднімати його всім своїм читачам не тільки за допомогою анекдотів про росіян, а й приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас свіжу добірку анекдотів про сільське життя.

Чоловік з дружиною їдуть на машині і сваряться. Проїжджають через одне село, і раптом бачать пару свиней. Дружина: - Твої родичі? - Ага, теща з тестем.

Оголошення на сайті знайомств: "Неодружений чоловік нормальної зовнішности, власник двадцяти гектарів землі (чорнозем, Київська область) бажає познайомитися з жінкою. Навички керування трактором обов’язкові"

Приїжджаючи в село, я найбільше любила пса Тузіка. Він єдиний не питав мене, коли я вийду заміж…

В наше село переїхала молода цілителька Наталка. У всіх жінок перестала боліти голова.

Село - це коли ти купуєш картоплю, щоб посадити, а потім восени ще купуєш, щоб було що взимку їсти…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про день народження.