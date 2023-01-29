У нас у селі вподобайки не ставлять. Сподобалась жіночка — привези їй гній! Найсмішніші жарти цього дня
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Щоб ваш настрій не падав і був веселим, "Телеграф" вирішив піднімати його всім своїм читачам не тільки за допомогою анекдотів про росіян, а й приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.
Сьогодні "Телеграф" підготував для вас свіжу добірку анекдотів про сільське життя.
Чоловік з дружиною їдуть на машині і сваряться. Проїжджають через одне село, і раптом бачать пару свиней.
Дружина:
- Твої родичі?
- Ага, теща з тестем.
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Приїжджаючи в село, я найбільше любила пса Тузіка. Він єдиний не питав мене, коли я вийду заміж…
В наше село переїхала молода цілителька Наталка. У всіх жінок перестала боліти голова.
Село - це коли ти купуєш картоплю, щоб посадити, а потім восени ще купуєш, щоб було що взимку їсти…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про день народження.