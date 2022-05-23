Из комбинации лени и логики получаются программисты: подборка смешных шуток про айтишников
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В столь непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток про путина и россиян, и это количество с каждым днем только увеличивается. Однако есть и много шуток на "вечные" темы, которые будут актуальны всегда.
- Настоящий программист всегда должен ложиться спать или в 1:28 или в 2:56… Ну, на крайний случай, в 5:12.
- А вставать в 10:24. Ну, на крайний случай, в 20:48.
Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
- Вчера долго пыталась объяснить бабуле, что работаю программистом
- Удалось?
- Короче, сошлись на том, что чиню телевизоры и развожу мышей.
Программист после напряженного трудового дня залезает в холодильник, достает пачку масла, читает на обертке:
- Масло сливочное. 72%. В голове быстрая мысль:
- О! Скоро загрузится! Возвращает масло в холодильник. Закрывает дверцу.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.