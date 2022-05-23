Якщо поєднати лінощі і логіку, то вийде програміст: добірка кумедних жартів про айтішників
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У такий непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується. Однак є і багато жартів на "вічні" теми, які будуть актуальні завжди.
- Справжній програміст завжди повинен лягати спати або о 1:28 або о 2:56… Ну, на крайній випадок, о 5:12.
- А вставати о 10:24. Ну, на крайній випадок, о 20:48.
Робота програміста та шамана має багато спільного — обидва бурмотять незрозумілі слова, роблять незрозумілі дії та не можуть пояснити, як воно працює.
- Вчора довго намагалася пояснити бабусі, що працюю програмістом
- Вдалося?
- Коротше, зійшлися на тому, що чиню телевізори і розводжу мишей.
Програміст після напруженого трудового дня залазить у холодильник, дістає пачку олії, читає на обгортці:
- Вершкове масло. 72%. У голові швидка думка:
- О! Скоро завантажиться! Повертає олію в холодильник. Зачиняє дверцята.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.