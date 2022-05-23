Якщо поєднати лінощі і логіку, то вийде програміст: добірка кумедних жартів про айтішників

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

У такий непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується. Однак є і багато жартів на "вічні" теми, які будуть актуальні завжди.

- Справжній програміст завжди повинен лягати спати або о 1:28 або о 2:56… Ну, на крайній випадок, о 5:12. - А вставати о 10:24. Ну, на крайній випадок, о 20:48.

Робота програміста та шамана має багато спільного — обидва бурмотять незрозумілі слова, роблять незрозумілі дії та не можуть пояснити, як воно працює.

- Вчора довго намагалася пояснити бабусі, що працюю програмістом - Вдалося? - Коротше, зійшлися на тому, що чиню телевізори і розводжу мишей.

Програміст після напруженого трудового дня залазить у холодильник, дістає пачку олії, читає на обгортці: - Вершкове масло. 72%. У голові швидка думка: - О! Скоро завантажиться! Повертає олію в холодильник. Зачиняє дверцята.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.