Не думайте про росіян, коли робите відбивні — вийде фарш: гуморні жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Щоб не збожеволіти від новин, українці продовжують активно жартувати про російських окупантів. Адже це чудовий спосіб відволіктися і підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов'язково буде добре. Приколи не закінчуються, і з кожним днем їх стає дедалі більше.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, які точно не залишать у вашій душі смутку. Читаємо і сміємося!

Заходить бабуся в автобус, а там сидить хлопець, і вона йому каже: - Хлопче, ти так схожий на путіна! - Так? І чим же це? - Сидиш як довбо**б, і нікому місцем не поступаєшся!

Українські мами раніше: - Як ти це ще не знайшов роботу?! Ігор з другого під’їзду вже три роки програмістом працює! Українські мами зараз: - Як це ти ще не підбив жодного танка?! Ігор з другого під’їзду вже два підірвав, і ще один потім додому привезе!

А от зараз дійсно неприємно стало, що вакцини не містять ніяких чіпів. Так би постійно були з нормальним зв’язком під час блекаутів…

Росіяни знову витратили мільйони доларів на ракети, щоб продавчиня з "Арома Кави", закотивши очі, пішла вмикати генератор.

Пропоную теж запускати кулі в сторону росії. З лайном на підвісі. Щоб коли збивали, лайно проливалось дощем на голови ванькам.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.