Не думайте про росіян, коли робите відбивні — вийде фарш: гуморні жарти на злобу дня
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Щоб не збожеволіти від новин, українці продовжують активно жартувати про російських окупантів. Адже це чудовий спосіб відволіктися і підтримати бойовий настрій. До того ж деякі жарти вселяють віру в те, що все обов'язково буде добре. Приколи не закінчуються, і з кожним днем їх стає дедалі більше.
"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі, які точно не залишать у вашій душі смутку. Читаємо і сміємося!
Заходить бабуся в автобус, а там сидить хлопець, і вона йому каже:
- Хлопче, ти так схожий на путіна!
- Так? І чим же це?
- Сидиш як довбо**б, і нікому місцем не поступаєшся!
Українські мами раніше:
- Як ти це ще не знайшов роботу?! Ігор з другого під’їзду вже три роки програмістом працює!
Українські мами зараз:
- Як це ти ще не підбив жодного танка?! Ігор з другого під’їзду вже два підірвав, і ще один потім додому привезе!
А от зараз дійсно неприємно стало, що вакцини не містять ніяких чіпів. Так би постійно були з нормальним зв’язком під час блекаутів…
Росіяни знову витратили мільйони доларів на ракети, щоб продавчиня з "Арома Кави", закотивши очі, пішла вмикати генератор.
Пропоную теж запускати кулі в сторону росії. З лайном на підвісі. Щоб коли збивали, лайно проливалось дощем на голови ванькам.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.