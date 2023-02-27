Софа, з іменинами! Красиві вітання та листівки на День ангела Софії
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Не забудьте привітати Соню з іменинами
Ім’я Софія дуже давнє та красиве, популярне в Україні та в усьому світі. Раніше ми розповіли про значення імені та коли всі Дні ангела Софії протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку яскравих поздоровлень для Софи з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською.
Короткі привітання з Днем ангела Софії своїми словами
- Софія, Соня, Софа, люба! Цього славного дня хочу привітати тебе з Днем ангела і побажати, щоб життя твоє було немов їзда рівною новенькою трасою, — з вітерцем і в насолоду. Нехай усі твої цілі виявляються досяжними, а мрії здійснюються!
- З Днем ангела, Софочко! Ніяк не натішуся, що ти є в моєму житті, така яскрава, світла і неповторна. Бажаю тобі море щастя, задоволень та радості, щоб кожен день був у кайф, і жодні біди не зачіпали тебе.
- Вітаю з іменинами Софії! Нехай твої очі затуманюють лише сльози радості, руки опускаються лише під вагою подарунків та троянд, а ноги втомлюються лише від веселих прогулянок. Будь щаслива!
Листівки для привітання Софії з Днем ангела
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому заборонено дарувати годинники жінкам за народними прикметами.