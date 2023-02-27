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Софа, з іменинами! Красиві вітання та листівки на День ангела Софії

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Софії на будь-який смак Новина оновлена 27 лютого 2023, 19:07
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Софії на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Соню з іменинами

Ім’я Софія дуже давнє та красиве, популярне в Україні та в усьому світі. Раніше ми розповіли про значення імені та коли всі Дні ангела Софії протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку яскравих поздоровлень для Софи з іменинами у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Софії своїми словами

  • Софія, Соня, Софа, люба! Цього славного дня хочу привітати тебе з Днем ангела і побажати, щоб життя твоє було немов їзда рівною новенькою трасою, — з вітерцем і в насолоду. Нехай усі твої цілі виявляються досяжними, а мрії здійснюються!
  • З Днем ангела, Софочко! Ніяк не натішуся, що ти є в моєму житті, така яскрава, світла і неповторна. Бажаю тобі море щастя, задоволень та радості, щоб кожен день був у кайф, і жодні біди не зачіпали тебе.
  • Вітаю з іменинами Софії! Нехай твої очі затуманюють лише сльози радості, руки опускаються лише під вагою подарунків та троянд, а ноги втомлюються лише від веселих прогулянок. Будь щаслива!

Листівки для привітання Софії з Днем ангела

Вітання з Днем ангела Софії українською
З Днем ангела Софія — вірш, картинки та листівки українською
З Днем ангела Софії – листівка, щоб привітати Софію з іменинами українською
Іменини Софії привітання, листівки та картинки українською
Привітання з іменинами Софії – листівки на День ангела українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому заборонено дарувати годинники жінкам за народними прикметами.

Теги:
#Софія #Поздоровлення #День ангела #Іменини