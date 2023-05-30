Душевное поздравление маме с днем рождения: трогательные до слез пожелания

Мама — это весь мир

Поздравления с днем ​​рождения маме могут стать одним из способов дать ей почувствовать любовь. Мамы — особенные люди в этом мире. Они изо всех сил стараются сделать нашу жизнь прекрасной, и мы должны делать то же самое в ответ.

Жертвы, на которые идут многие матери, чтобы сделать нас счастливыми, несравнимы ни с чем. Никакие подарки или слова не могут быть достаточными, чтобы выразить любовь к ним. Но это не значит, что не нужно говорить маме о своей любви и признательности.

Если вы ищете трогательное поздравление маме, ознакомьтесь с этой подборкой пожеланий, которую составил "Телеграф". Выберите подходящие слова и отправьте имениннице в ее памятный день.

Трогательные слова маме на день рождения

Без тебя я бы меньше улыбался, меньше надеялся и даже меньше любил. Ты научила меня быть лучше. В твой день рождения хочу пожелать тебе, мама, всего наилучшего, что может предложить жизнь. Я всегда буду любить тебя.

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Дорогая мама, сегодня, когда ты празднуешь свой день рождения, я молюсь о том, чтобы ты прожила еще много лет. Хочу, чтобы для празднования твоих дней рождения нам приходилось покупать десятки свечей для праздничного торта. Люблю тебя. С днем ​​рождения, дорогая!

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С днем ​​рождения тебя, мама! Годы могут приходить и уходить, но ты всегда будешь самой особенной и замечательной женщиной в моих глазах. Никто никогда не займет твое особое место в моем сердце. Я люблю тебя, мама.

Трогательные поздравления с днем рождения маме

Ты заботился обо мне с первых минут моего рождения. Как бы я ни старалась, я не могу найти идеальных слов, чтобы поблагодарить тебя, моя любящая мама. С днем рождения тебя!

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Мама, ты мой наставник, вдохновение и лучший друг. В этот день я хочу для тебя самого лучшего. Пусть все твои желания сбудутся, когда ты задуешь эти свечи на праздничном торте. С днем ​​рождения, мамочка!

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С чего начинается жизнь? С нежных прикосновений мамы. Мама, ты — самый дорогой и близкий человек, ты — та, которая подарила мне жизнь и целый мир! Спасибо тебе, родная. Я поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в этот день всё чудесное и хорошее случается только для тебя. Мамочка, я желаю тебе всегда светить ярким солнечным лучиком, согревая планету семьи нежностью и надеждой. Мамуля, пусть тебя не тревожат ни болезни, ни напрасные волнения, ни трудности жизни. Пусть у тебя всегда всё будет хорошо. Я желаю тебе любви, энергии, вдохновения и неувядаемой красоты!

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С днем рождения, милая мамочка! Нет на свете человека более доброго и красивого, чем ты, и я молю Бога, чтобы мы могли еще долго наслаждаться твоим присутствием рядом. Спасибо за то, что научила меня смотреть жизни в лицо, не чувствовать страха, быть смелым, спасибо за твой личный пример и понимание меня в любой жизненной ситуации. Крепкого тебе здоровья и долгих счастливых лет жизни!

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