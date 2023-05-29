Денежный гороскоп Таро на июнь: Девы могут выбраться из финансовой ямы, а Львы - сменить работу

Некоторые смогут начать налаживать свое финансовое положение

В течение первого месяца лета некоторые могут потерять деньги и быть обманутыми, другие же наоборот получить выгодное предложение и хорошенько заработать.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на июнь 2023 года.

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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу:

Овен — перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что в июне можно ждать несправедливости в рабочих или финансовых делах. Вас могут обмануть, обидеть, недооценить, обвинить в чем-то, проявить предвзятость в отношении Вас.

Телец — перевернутая Шестерка пентаклей

В июне Вас могут ждать финансовые проблемы, Вы можете проиграть деньги, потерять их по глупости или невнимательности. Совет карты, — не давать никому в долг и не соглашаться оказать кому-то услугу за услугу.

Близнецы — Шут (Дурак)

Какие деньги могут быть у Дурака? Деньги его не любят, но ему и без них нормально живется. Постарайтесь отвлечься от материального. В делах все может быть не очень, возможно придется сменить место жительства, но Вы с этим справитесь.

Рак — Король жезлов

Карта обещает, что в июне Вы сможете достичь финансового преуспевания благодаря последовательности и предприимчивости, — не бойтесь продвигать идеи и проявлять фантазию, поскольку будет просто добиться желаемого. Кроме того, может появиться финансовая поддержка со стороны, покровитель.

Лев — Туз жезлов

В начале лета Вы можете получить достойное вознаграждение за свои труды, новый источник доходов или даже новую работу.

Дева — перевернутая Восьмерка мечей

В обычном положении карта говорит о финансовых потерях и невозможности накопить деньги, хотя очень хочется, — в перевернутом виде же она указывает, что Вы сможете начать делать первые шаги, чтобы выбраться из этой ямы. Однако будет непросто, впереди тяжелая работа.

Весы — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что в течение следующего месяца Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Скорпион — перевернутый Туз мечей

В июне Вам может показаться, что простые задачи отнимают у Вас больше времени и сил, чем обычно, также Вы можете встретить с проблемами, которые и вовсе нерешаемы. Берегите себя и не переусердствуйте. Также присмотритесь к людям, — кто-то из Вашего окружения может Вами пользоваться.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

Если имеющаяся работа не устраивает Вас во всех смыслах, то бросайте ее, поскольку сможете найти занятость лучше и с большим достатком.

Козерог — Двойка мечей

В июне у Вас могут возникнуть конфликты и расхождения с кем-то в финансовых и деловых вопросах, также могут задержаться выплаты. Отложите важные дела, если это возможно, а если нет, — то тщательно читайте все бумаги прежде чем подписывать, возможны подводные камни.

Водолей — перевернутый Король пентаклей

В начале лета Вы можете быть очень озабочены своим финансовым положением, но карта предупреждает, — лучше не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, удача будет не на Вашей стороне.

Рыбы — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в следующем месяце возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться по картам Таро до конца этого года.