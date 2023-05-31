Поздравления с днем рождения маме: красивые пожелания своими словами

Порадуйте маму душевными пожеланиями в ее день рождения

Поздравить маму с днем рождения всегда хочется по-особенному. Но иногда бывает трудно подобрать правильные слова, чтобы дать ей понять, как много она значит.

Если вы изо всех сил пытаетесь найти идеальные слова для своей любимой мамы, взгляните на подборку пожеланий, которую составил "Телеграф". В ней вы точно найдете особенные слова на день рождения маме.

Поздравления с днем рождения маме своими словами

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! Первое слово, которое произносит каждый ребенок — это слово "мама", с годами слово "мама" остаётся любимым и важным для каждого человека на земле. Спасибо тебе за поддержку, понимание и любовь. Желаю тебе здоровья, терпения, долгих лет жизни, пусть улыбка озаряет твое лицо каждый день, духовных и материальных благ и огромного женского счастья! Спасибо тебе за то, что ты есть!

***

Дорогая мамочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Мы тебя очень любим. Ты даришь нам свое тепло, ты источник всех благ для нас. Будь всегда молодой, красивой, здоровой и жизнерадостной!

Моя прекрасная мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! От всего сердца хочу пожелать тебе прекрасного настроения, восхитительных впечатлений, крепкого здоровья. Пусть все твои надежды оправдаются, мечты исполнятся, как по волшебству. Пусть каждый день приносит радость, тепло и вдохновение. Желаю тебе огромного счастья!

***

Мамочка любимая моя, хочу тебя обнять и в день твоего рождения сказать, что я тебя очень сильно люблю и ценю. Я благодарна тебе за жизнь, которую ты мне подарила. Благодарю за поддержку и заботу, которой ты меня окружила. Благодарю за образование, которое ты мне дала, несмотря ни на какие трудности. Хочу пожелать тебе умиротворения в доме, спокойствия в душе. Побольше смеха тебе, никакой усталости и крепкого-крепкого здоровья. Хочу пожелать тебе, чтоб глаза твои не знали слез, чтобы сердечко твое не знало разочарований, а было наполнено моей любовью. Крепко тебя обнимаю и целую.

Самая лучшая мама на свете, поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю тебе оставаться такой же красивой, обворожительной, доброй и позитивной. Пусть все невзгоды проходят стороной, здоровье будет крепким, счастье — бесконечным, а в доме царят тепло и уют. Мамочка, я очень сильно люблю тебя. Спасибо за то, что ты есть у меня. С днем рождения!

***

Моя родная и любимая мамочка! Ты мой самый драгоценный человек. Спасибо за твою постоянную заботу и тепло, дружеские советы, надежную поддержку и любовь. Самое главное, что хочется тебе пожелать это огромного заряда энергии, жизнерадостности, чувствовать счастье ежедневно. Я всегда рядом с тобой!

Ранее "Телеграф" публиковал трогательные до слез пожелания маме на день рождения.