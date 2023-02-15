Девушки, помните - вещи, которые долго лежат в шкафу, уменьшаются в размере: уморительные женские шуточки
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"Телеграф" подготовил для вас свежую подборку шуток и приколов о прекрасной половине человечества, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем смешные шутки про женщин, смеемся и поднимаем себе настроение.
Для сохранения хорошей фигуры женщине нужно всего три вещи: тренажер, массажер и ухажер.
Самая страшная работа — это быть домохозяйкой. Зарплаты нет, выходных нет, отпуска нет, работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит:
— А моя жена не работает, дома сидит!
— Вы слышали, что красота требует жертв?
— Мы с мужем так и живём, я — красота, он — жертва.
Всегда хвалите своего мужа. Вот я своему постоянно говорю: "Любимый, тебе досталась лучшая женщина в мире!". У него от такой радости аж глаз дёргается.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.