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Девушки, помните - вещи, которые долго лежат в шкафу, уменьшаются в размере: уморительные женские шуточки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Девушки, помните - вещи, которые долго лежат в шкафу, уменьшаются в размере: уморительные женские шуточки

Веселые шутки подарят вам отличное настроение на целый день

"Телеграф" подготовил для вас свежую подборку шуток и приколов о прекрасной половине человечества, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем смешные шутки про женщин, смеемся и поднимаем себе настроение.

Для сохранения хорошей фигуры женщине нужно всего три вещи: тренажер, массажер и ухажер.

Анекдоты про женщин

Самая страшная работа — это быть домохозяйкой. Зарплаты нет, выходных нет, отпуска нет, работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит:

— А моя жена не работает, дома сидит!

Анекдоты о женщинах

— Вы слышали, что красота требует жертв?

— Мы с мужем так и живём, я — красота, он — жертва.

Приколы про женщин

Всегда хвалите своего мужа. Вот я своему постоянно говорю: "Любимый, тебе досталась лучшая женщина в мире!". У него от такой радости аж глаз дёргается.

Шутки про женщин

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

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