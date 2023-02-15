Дівчата, пам’ятайте — речі, які довго лежать у шафі, зменшуються у розмірі: кумедні жіночі жарти
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"Телеграф" підготував для вас свіжу добірку жартів та приколів про прекрасну половину людства, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо смішні жарти про жінок, сміємось і підіймаємо собі настрій.
Для збереження гарної фігури жінці потрібно лише три речі: тренажер, масажер та залицяльник.
Найстрашніша робота — це бути домогосподаркою. Зарплати немає, вихідних немає, відпустки немає, робота ніколи не закінчується. І при цьому чоловік завжди з гордістю каже:
- А моя дружина не працює, вдома сидить!
— Ви чули, що краса потребує жертв?
— Ми з чоловіком так і живемо, я краса, він жертва.
Завжди хваліть свого чоловіка. Ось я своєму постійно кажу: "Любий, тобі дісталася найкраща жінка у світі!". У нього від такої радості аж око смикається.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.