Дівчата, пам’ятайте — речі, які довго лежать у шафі, зменшуються у розмірі: кумедні жіночі жарти

Веселі жарти подарують вам чудовий настрій на цілий день

"Телеграф" підготував для вас свіжу добірку жартів та приколів про прекрасну половину людства, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо смішні жарти про жінок, сміємось і підіймаємо собі настрій.

Для збереження гарної фігури жінці потрібно лише три речі: тренажер, масажер та залицяльник.

Найстрашніша робота — це бути домогосподаркою. Зарплати немає, вихідних немає, відпустки немає, робота ніколи не закінчується. І при цьому чоловік завжди з гордістю каже: - А моя дружина не працює, вдома сидить!

— Ви чули, що краса потребує жертв? — Ми з чоловіком так і живемо, я краса, він жертва.

Завжди хваліть свого чоловіка. Ось я своєму постійно кажу: "Любий, тобі дісталася найкраща жінка у світі!". У нього від такої радості аж око смикається.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.