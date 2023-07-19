Поздравления с днем рождения подруге: прикольные пожелания в прозе, стихах и видеооткрытки

Выберите смешное поздравление с днем рождения подруге, от которого она будет в восторге

Подруга — близкий человек, который не только поддержит в трудную минуту, но и сможет искренне порадоваться достижениям. Это человек, который будет рядом всегда. Поэтому не забудьте поздравить ее с днем рождения особенными словами.

В день рождения имениннице скажут очень много теплых слов. Чтобы выделиться из общей массы поздравителей и просто порадовать ее, подготовьте прикольное поздравление с днем рождения подруге. Такие пожелания подарят имениннице яркие эмоции и дополнительный повод улыбнуться. Смешные поздравления с днем рождения подруге точно запомнятся ей надолго.

Если вы столкнулись с проблемой в выборе слов, которые зарядят именинницу позитивом и поднимут ей настроение на целый день, предлагаем ознакомиться с подборкой "Телеграфа". Мы собрали прикольные поздравления с днем рождения подруге в стихах и прозе. Кроме того, вы сможете подобрать шуточное поздравление подруге в видео видеооткрытки. Вам останется только выбрать то, которое понравится больше всего, скопировать и отправить подруге в любом из мессенджеров.

Прикольные поздравления подруге своими словами

С днем рождения, подруга! Желаю быть дерзкой и отвязной💄, милой и прекрасной📿, чудной и интересной, мечтательной и удивительной, нежной и ласковой, снежной и буйной, смелой и дикой, таинственной и лучезарной💫, со своей изюминкой и со своим заскоком, в общем, будь самой необычной, разносторонней и потрясающей в этом мире💖.

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Настал твой день! Мажь ресницы тушью, губы − губнушкой💄, а щеки − маслом и начинай загадывать желания. А я желаю тебе, чтобы за все происходящее в жизни не приходилось платить, чтобы карма мгновенно накрывала твоих врагов, чтобы твои фантазии поскорее осуществились⭐️, и чтобы рядом всегда находился именно тот, кого ты хочешь видеть в данную минуту💖. Желаю сегодня отлично повеселиться, получить много разных подарков🎁, а то, что не подойдет по размеру тебе, тут же отдать своей лучшей подруге. С днем рождения! От самой лучшей подруги🎈.

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С днем рождения, моя подруга! 🎉Желаю, чтобы на твои уши не падала лапша, чтобы на твои мозги не капала совесть. Будь милой паинькой для своего заиньки🐇🐰, грозной тигрицей🐯 в клетке с врагом и подружкой-веселушкой в нашей компании🤩. Счастья тебе по самые помидоры и удачи на все случаи жизни!

С днем рождения, подруга — смешные пожелания в прозе

Дорогая моя, поздравляю тебя от всей души с днем рождения! Ура, ты на год ближе к пенсии! Уже не персик, но еще не курага. Ладно, шучу, на самом деле ты у меня самая потрясающая и восхитительная⭐️, ты и сама это знаешь. Обворожительная моя, я желаю тебе оставаться такой же лучезарной, обаятельной, красивой, очаровательной, женственной и просто волшебной💫. Пусть жизнь подстраивается под твои мечты и планы, пусть исполняются самые заветные желания, и пусть ты будешь самой счастливой в этом мире. Самого крепкого тебе здоровья, успехов во всех начинаниях, удачи, благополучия, настоящей любви💞, позитива и радости каждый день. Поздравляю!🥂🎂

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Подруженька, в твой день рождения🎂 я тебе пожелаю есть сколько хочешь, и не толстеть, мечтать сколько угодно, и чтоб не треснула губа, жить сладкой жизнью, и чтоб нигде ничего не слиплось, быть безумно счастливой и любимой💖, но не терять головы в важном деле🌺.

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Пускай ты на год постарела, пускай фигура уже не та, главное, чтобы душа все время пела, а пятая точка на месте не сидела🎉. Пускай никогда не гаснет огонь в глазах🤩, пожар в сердце и азарт в жизни. С днем рождения, моя стареющая, дряхлеющая, но по-прежнему прекрасная и любимая подружка!🎁

***

Дорогая моя подружка, сегодня я хочу тебе пожелать вечного кайфа и драйва от жизни🌹. Пусть твой "прынц" не окажется конём педальным, пусть твоя карета никогда не превратится в тыкву, пусть твоё счастье не будет ограничено временем🎉. Персик мой, желаю с каждым днём становиться всё сочней и наливней, всё вкусней и аппетитней. С днем рождения!🎁🎈🌹

Прикольные поздравления с днем рождения лучшей подруге

С днём рождения🎉, красотка!

Пусть всё в жизни будет чётко:

Если смех — то до упаду,

И любовь 💞— с первого взгляда.

Кошелёк🏦 — большой и толстый,

А глаза — как в небе звёзды⭐️,

Целый мир в твоём активе:

Будь всегда на позитиве!🤩

***

С днем рождения, старушка!🌺

Вижу, что прошел годок,

Значит, праздник и пирушка

В твой рождения денек?

Я шучу, ведь ты красотка,

Молода и весела.

Так прекрасна и свободна,

Позитивна и свежа!🎉

Будь счастливой самой-самой,

Доброй, чуткой, озорной,

И любимой, и желанной,

И всегда самой собой!💞

***

Типа, с днюхою, подруга!

Пусть по жизни будет пруха,

Пусть в делах тебе фартит,

Пусть мотор не барахлит.

От горящих трехэтажек

И от пони на скаку

Я тебя, дружок бесстрашный,

Как-нибудь уберегу.

В остальном — как фишка ляжет,

Как пахан небесный скажет.

Ты сама не тормози,

И всё будет на мази.

Ты не кашляй, не болей,

"Колу" с холода не пей.

Море классных ништяков

И поменьше косяков!

Чтобы ты поднять смогла

Нереального бабла.

Пусть всё сложится на "пять".

Типа, будь счастливой, мать!

Ржачное поздравление с днем рождения подруге:

Ты сегодня стала старше

И старей еще на год.

Скоро станешь очень страшной

И большой, как бегемот.

Ты отъешь живот и ляжки,

И начнешь ходить пешком,

Потому что лифт не сможет

Совершить с тобой подъем.

Скоро будешь вся в морщинах,

Кремы кинешься скупать,

Но косметика не в силах

Будет всё это скрывать.

Но, конечно, ты ведь знаешь,

Я тебя люблю любой!

С днем рождения, дорогая!

(Это юмор вот такой:)

***

Пусть ноги не растут от ушек,

И попка − тоже не орех,

А всё-таки, моя подруга,

Тебе скажу — ты лучше всех!

Ты рассмешить всегда умеешь

И человека поддержать,

И наорать ужасно громко,

И романтично флиртовать.

Тебе желаю в день рожденья

В квадрате счастья и любви,

И жить не только в шоколаде,

Добавь сгущенки и халвы!

Смешное поздравление подруге:

Желаю тебе я по жизни балдеть,

Есть, что захочешь, но не полнеть!

Цветов миллионы, любви океаны,

Мужчин самых лучших, эмоций фонтаны!

Подарков, как в сказке, волшебных и царских,

Курортов шикарных, конечно, швейцарских!

Духов обалденных, с ума чтоб сводили,

Любовники чтоб в рестораны водили!

Чтоб джинсы по швам у тебя не трещали,

Завистницы чтоб за спиною молчали!

Друзей самых классных и самых надежных,

Жизни чудесной, счастливой, роскошной!

***

Ты всегда живи балдея,

С каждым годом хорошея.

Всех желаний добивайся,

От проблем не загибайся.

Не толстей и не худей,

Но, конечно, молодей.

Всё имей, что по душе,

"Мазерати" в гараже.

На курорт — путевок пачку,

Бесконечную заначку,

Шубку, часики крутые,

Босоножки дорогие.

Сумочку "Шанель" и "Прада".

Что еще, подружка, надо?

Жениха, покруче чтоб,

И поклонников мешок!

Шуточное поздравление с днем рождения подруге — видеооткрытки

Прикольное поздравление подруге

Веселое поздравление с днем рождения подруге

Прикольное поздравление подруге с днём рождения

Приколы на день рождения подруге

Поздравление с днем рождения подруге с приколом

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения женщине.