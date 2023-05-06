Лучшей тете с днем рождения: красивые поздравления в стихах и прозе
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Устройте для тети замечательный день рождения и подарите ей одно из самых лучших поздравлений
Тетя является большой частью вашей жизни. Она была рядом с вами и заботилась о вас с самого рождения. Независимо от обстоятельств вы знаете, что на нее всегда можно положиться. Тетя всегда будет рядом, когда понадобиться ее помощь и поддержка.
Поэтому используйте день рождения тети, чтобы показать ей, какое влияние она оказала на вашу жизнь. Расскажите ей, как вы любите ее и как вы ей дорожите. Поблагодарите тетю за всю любовь, время и советы, которые она давала вам.
В этой подборке "Телеграфа" вы сможете найти идеальные поздравления с днем рождения для тети, чтобы показать ей, как сильно вы ее любите и как вы рады отпраздновать этот особый день.
Поздравление с днем рождения тете своими словами
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Это твой особенный день, тетя, и у меня для тебя только наилучшие пожелания. Ты действительно замечательная женщина и особенный человек в моей жизни. Я бесконечно благодарю за то, что у меня есть такая тетушка, как ты. Желаю тебе любви и долгих лет жизни. Наслаждайся каждым моментом жизни, как ты можешь это делать. С днем рождения!
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Тетя, я поздравляю тебя с днем рождения. Прежде всего, я хочу пожелать здоровья и удачи. Пусть они ни на минуту не покидают тебя, а будут верными спутниками на твоем пути. Желаю, чтобы родные и близкие поддерживали и ценили тебя. Пусть их забота согревает душу. Пусть в жизни будет меньше грусти и слез, а больше удачи и уверенности в завтрашнем дне.
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С днем рождения, моя замечательная тетя. Ты всегда была важным человеком в моей жизни, не только как член моей семьи, но и как мой друг. Я желаю тебе всей любви и счастья в мире сегодня и всегда!
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Тетя, дорогая моя, прими мои поздравления с днем рождения и пожелания крепкого здоровья, праздничного настроения, домашнего уюта и тепла. Всё, о чём ты мечтала, все цели, которые перед собой ставила — пусть всё это реализуется в жизни, а удача и везение сопровождают тебя во всём. Оставайся всегда такой же доброй, отзывчивой, нежной и заботливой. Улыбок, радости тебе и исполнения всех твоих желаний.
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С днем рождения, моя милая и заботливая тетя. Ты украшаешь мир своей улыбкой! Я надеюсь, что этот особенный день принесет много смеха, веселья и замечательных пожеланий!
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Поздравляю с днем рождения! Пусть в жизни будет много тепла, везения, крепкого здоровья, стабильного достатка, исполнения желаний, новых классных впечатлений, добрых душевных встреч и женского счастья!
Поздравление тете с днем рождения в стихах
Тетя милая моя,
Поздравляю я тебя.
Очень крепко обнимаю
И здоровья лишь желаю.
Будь счастливой ты всегда,
Не печалься никогда.
"С днем рождения!" — говорю.
Знай, что я тебя люблю.
Родная тетя – близкий человек,
С тобой всегда друг друга понимали.
Пусть будет долгим твой счастливый век,
Чтоб мы тебя почаще обнимали.
Ты очень много значишь для меня,
Пускай уйдут волненья и сомненья!
Хочу поздравить, милая, тебя,
В твой самый светлый праздник – день рожденья!
Моя тетушка родная,
С днем рождения тебя
От души я поздравляю,
Красотулечка моя!
Несомненно, я так рада
Быть племянницей твоей.
Ты всегда со мною рядом,
Даже в пору тяжких дней.
Пусть судьба тебя хранит
От тревоги и печали,
Чтобы не было обид,
Чтоб проблемы не мешали.
Я желаю жизни яркой,
Счастья, радости, любви,
Утопала чтоб в подарках,
Чтоб мечты сбылись твои.
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