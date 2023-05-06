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Лучшей тете с днем рождения: красивые поздравления в стихах и прозе

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Тетя — одна из самых важных женщин в жизни
Тетя — одна из самых важных женщин в жизни. Фото telegraf.com.ua

Устройте для тети замечательный день рождения и подарите ей одно из самых лучших поздравлений

Тетя является большой частью вашей жизни. Она была рядом с вами и заботилась о вас с самого рождения. Независимо от обстоятельств вы знаете, что на нее всегда можно положиться. Тетя всегда будет рядом, когда понадобиться ее помощь и поддержка.

Поэтому используйте день рождения тети, чтобы показать ей, какое влияние она оказала на вашу жизнь. Расскажите ей, как вы любите ее и как вы ей дорожите. Поблагодарите тетю за всю любовь, время и советы, которые она давала вам.

В этой подборке "Телеграфа" вы сможете найти идеальные поздравления с днем ​​рождения для тети, чтобы показать ей, как сильно вы ее любите и как вы рады отпраздновать этот особый день.

Поздравление с днем рождения тете своими словами

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Это твой особенный день, тетя, и у меня для тебя только наилучшие пожелания. Ты действительно замечательная женщина и особенный человек в моей жизни. Я бесконечно благодарю за то, что у меня есть такая тетушка, как ты. Желаю тебе любви и долгих лет жизни. Наслаждайся каждым моментом жизни, как ты можешь это делать. С днем рождения!

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Тетя, я поздравляю тебя с днем рождения. Прежде всего, я хочу пожелать здоровья и удачи. Пусть они ни на минуту не покидают тебя, а будут верными спутниками на твоем пути. Желаю, чтобы родные и близкие поддерживали и ценили тебя. Пусть их забота согревает душу. Пусть в жизни будет меньше грусти и слез, а больше удачи и уверенности в завтрашнем дне.

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С днем ​​рождения, моя замечательная тетя. Ты всегда была важным человеком в моей жизни, не только как член моей семьи, но и как мой друг. Я желаю тебе всей любви и счастья в мире сегодня и всегда!

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Тетя, дорогая моя, прими мои поздравления с днем рождения и пожелания крепкого здоровья, праздничного настроения, домашнего уюта и тепла. Всё, о чём ты мечтала, все цели, которые перед собой ставила — пусть всё это реализуется в жизни, а удача и везение сопровождают тебя во всём. Оставайся всегда такой же доброй, отзывчивой, нежной и заботливой. Улыбок, радости тебе и исполнения всех твоих желаний.

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С днем ​​рождения, моя милая и заботливая тетя. Ты украшаешь мир своей улыбкой! Я надеюсь, что этот особенный день принесет много смеха, веселья и замечательных пожеланий!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть в жизни будет много тепла, везения, крепкого здоровья, стабильного достатка, исполнения желаний, новых классных впечатлений, добрых душевных встреч и женского счастья!

Поздравление тете с днем рождения в стихах

Тетя милая моя,

Поздравляю я тебя.

Очень крепко обнимаю

И здоровья лишь желаю.

Будь счастливой ты всегда,

Не печалься никогда.

"С днем рождения!" — говорю.

Знай, что я тебя люблю.

Родная тетя – близкий человек,

С тобой всегда друг друга понимали.

Пусть будет долгим твой счастливый век,

Чтоб мы тебя почаще обнимали.

Ты очень много значишь для меня,

Пускай уйдут волненья и сомненья!

Хочу поздравить, милая, тебя,

В твой самый светлый праздник – день рожденья!

Моя тетушка родная,

С днем рождения тебя

От души я поздравляю,

Красотулечка моя!

Несомненно, я так рада

Быть племянницей твоей.

Ты всегда со мною рядом,

Даже в пору тяжких дней.

Пусть судьба тебя хранит

От тревоги и печали,

Чтобы не было обид,

Чтоб проблемы не мешали.

Я желаю жизни яркой,

Счастья, радости, любви,

Утопала чтоб в подарках,

Чтоб мечты сбылись твои.

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Теги:
#Праздник #Поздравления #Пожелания #С Днем рождения